Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi

"Õhuväe radaripilt näitas 9. oktoobril pärastlõunal Eesti kagunurgas võimalikku õhupiiri rikkumist," ütles Kaju kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

"Tegu võis olla väiksemat sorti objektiga. Radaripildi kohaselt viibis väiksemat sorti objekt Eesti õhuruumis 18 minutit ja tuli paari kilomeetri sisse. Ma ei saa 100 protsenti kinnitada, millega tegu oli. Aga ma saan kinnitada, et tegemist ei olnud suure ründedrooniga," sõnas Kaju.

Ühtlasi ei saanud Kaju kinnitada, kas see oli tahtlik või tahtmatu tegevus.

Kaju sõnul ei saa ta laialt spekuleerida, millega võis olla tegu. "Me saame öelda, et see oli väike objekt. See võis olla näiteks salakaubavedajate mingi droon," lausus Kaju.

Ta rääkis, et objekt liikus Kagu-Eesti piirkonnas piirilähedases tsoonis.

Kaju lisas, et nüüd on plaanis olukorda analüüsida ja rääkida läbi liitlastega. "Me räägime oma liitlastega ja partneritega, vaatame üle oma protseduurid ja siis seejärel anname hinnangu."

Kaitseväe pressiülem Taavi Karotamm täpsustas ERR-ile, et võimalik õhupiiri rikkunud objekt tuli Venemaa poolt ja liikus tagasi samasse suunda, lahkudes Eesti õhuruumist.

Gert Kaju lisas, et intsident ei muuda kuidagi Eesti ohuhinnangut.