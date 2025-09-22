Kütus kallines tanklates järsult

Veel esmaspäeva hommikul maksis diislikütus Neste tanklas 1,239 eurot ja bensiin 95 1,364 eurot liitrilt. Päeva teises pooles olid aga hinnad juba märksa kallimad: diislikütuse eest tuli maksta 1,409 ja bensiini 95 eest 1,549 eurot liitri eest.

Neste Eesti tegevjuht Matti Tähti jäi ERR-ile hinnatõusu tagamaid kommenteerides üldsõnaliseks ja märkis, et hindu mõjutavad mitmed globaalsed ja kohalikud tegurid, sealhulgas maailmaturu hinnad, vahetuskursid, maksustamine ja ka kohalik konkurents.

"Jälgime neid elemente pidevalt, et tagada Neste Expressi tanklates kvaliteetkütus soodsa hinnaga iga kord, kui kliendid tangivad," sõnas ta.

Hinnaralli Eesti kütuseturul algas 1. septembril, mil Neste teatas, et loobub sooduskaartidest ja langetas tanklates hindu. Sellele tulid järele ka teised tanklad.

Samas ütlesid konkurendid pärast Neste sammu, et niisuguse hinna juures ei ole kasumit teenida võimalik. Ühtlasi prognoosisid nii Circle K kui ka Alexela toona, et pikaks ajaks hind nii madalale ei jää.