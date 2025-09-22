X!

Ekseko farm koondab seakatku tõttu veerandi oma töötajatest

Eesti
Ekseko farmis on ligi 27 000 siga.
Ekseko farmis on ligi 27 000 siga. Autor/allikas: Rauno Korju / ERR
Eesti

Maag Agro on algatanud seoses sigade Aafrika katku küüsi jäänud Ekseko farmi likvideerimisega töötajate kollektiivse koondamise.

Koondamisteate saavad 44 inimest, kes moodustavad umbes neljandiku Maag Agro seakasvatusega seotud töötajatest. Maag Agro juhatuse liikme Priit Dreimanni sõnul on seakasvatuse tulevik praegu ebaselge.

"Täna on näha, et kuskil 44 töötajat või töökohta läheb koondamisele, mis on umbes 25 protsenti meie kogu seakasvatuse töötajatest," lausus juhatuse liige.

Dreimanni sõnul tegeletakse farmis jätkuvalt taudikolde likvideerimisega, mis on veninud, kuna riik ei ole kuu aega konkreetseid otsuseid langetanud. Nädala lõpuks loodetakse selgust saada.

"Me ei tea veel, kuidas edasi minna, sest riigipoolseid otsuseid ei ole tehtud seakasvatuse toetamise vallas. Eks me ootame ja vaatame, milliseks need taudi likvideerimise kompensatsioonid ja muud asjad kujunevad. Hetkel on meil kõik lahtine," sõnas Dreimann.

Dreimann ei välista ka, et farmis läheb koondamisele veel inimesi.

"Me elame ühe päeva korraga. Praegu jääks ma nende numbrite (44 inimest - toim) juurde, aga ma ei julge midagi välistada. Hetkel me läheme ikkagi selle plaaniga edasi," ütles Dreimann.

Dreimanni sõnul ollakse seakasvatuse sektoris üsnagi nõutud, kuna ei ole näha, et riik taudi piiramisega hakkama saaks.

"Olenemata sellest, et me oleme juba pikalt rääkinud, et metsas on vaja asjad kontrolli alla saada, siis me jätkuvalt näeme metsas taudi liikumist järjest põhja poole. Viimane juhtum oli Jõgeva kandis, mis näitab, et metsas on see laine jõudnud umbes Kesk-Eestisse, kus on väga suur osa Eesti seakasvatusest. Ma ei paneks väga suurt lootust sellele, et sügis tuleb ja taud taandub, sest metsas on sigade arvukus ikkagi kõrge," sõnas Maag Agro juhatuse liige.

Ekseko farmi tabanud seakatku tõttu läks hukkamisele ligikaudu 27 000 siga. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: intervjueeris Mart Linnart

