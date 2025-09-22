X!

Rahapoliitika leevendamine võis anda löögi USA föderaalreservi mainele

Välismaa
Foto: SCANPIX/REUTERS/Elizabeth Frantz
Välismaa

Ameerika föderaalreserv alustas eelmisel nädalal intresside langetamisega kuigi inflatsioon on endiselt kolme protsendi peal. See aga võib olla löök keskpanga usaldusväärsusele, sest otsusele eelnes tugev surve Valge maja poolt.

USA föderaalreservi juht Jerome Powell tegi eelmisel nädalal teatavaks uudise, mida juba pikemat aega oodati.

"Mu kolleegid ja mina oleme ühemõtteliselt keskendunud meie kahemandaadilise eesmärgi saavutamisele: ameeriklaste täistööhõive ja stabiilne hinnakasv. Kuigi töötus jääb madalale, on see tõusnud. Töökohtade arvu kasv on aeglustunud ning töötuse kasvu riskid on kasvanud. Samal ajal on inflatsioon hiljuti kiirenenud ning jääb mõneti kõrgemale tasemele. Meie eesmärkide toetamiseks ja riskide tasakaalu muutumise pärast on Föderaalne Avatud Turu Komitee otsustanud langetada meie intressimäära veerandi protsendipunkti võrra," ütles Powell.

Eriti oodati seda Valges Majas. President Donald Trump pole teinud saladust, et tema enda poolt 2018. aastal ametisse nimetatud Powelli senine kõrgete intresside poliitika pole talle just meelt mööda. Seetõttu võib ka föderaalreservi otsusest välja lugeda, et kuigi tegemist peaks olema sõltumatu asutusega, siis päris päevapoliitikast vabad nad ei ole.

"See intressi langetamine tuleb suhteliselt vastuolulisel ajal, sest inflatsioon on jätkuvalt pigem seal kolme protsendi ümber, mitte kahe protsendi peal. Teistpidi ka tööpuuduse määr ei ole eriti kõrge. Ta küll marginaalselt siin võib-olla tõuseb ja sellest tulenevalt võibki öelda, et kui tavaolukorras intresside langetamine ergutab majandust, siis praegu ta toob esile ikkagi need võimalikud vastuolud. Ühtpidi kui vaadata kiiret hinnakasvu, siis peaks justkui majandusele pidurit tõmbama ja kui muretseda tööturu pärast, siis tegelikult võiks kärpida," lausus Eesti panga ökonomist Peeter Luikmel.

"Võib-olla föderaalreservi usaldusväärsusele sellises kontekstis, kus otseselt midagi pole veel halvaks läinud ja varade hinnad on kõigi aegade tipus - taustal on väikse poliitilise surve mure - võib-olla see usaldusväärsus oleks natukene paremini püsinud, kui nad seekord veel oma langetust teinud ei oleks," ütles Redgate Wealthi investeeringute valdkonna juht Peeter Koppel.

Seega on föderaalreserv lõdvendamas intressipoliitikat ajal, kui nad pole oma kaheprotsendise hinnatõusu eesmärgini jõudnud ning ei pruugigi sinna jõuda. Näiteks Euroopa Keskpank on lähenemas juba oma intresside langetamise tsükli lõpule ajal, mil euroala inflatsioon on täpselt kaks protsenti. USA majanduskasv on viimasel 15 aastal olnud Euroopa omast selgelt kiirem ning lähiajal näib see nii ka jäävat. Kuigi on ka majandusteadlasi, kes usuvad, et USA majandus on langusesse keeramas.

"Mina näiteks vaatan Ühendriikide majandust ja mul võtab kukalt sügama. Ma ei näe seda surutist hirmsamal kombel kuskil hetkel paistmas. Muidugi tõenäoliselt föderaalreserv teab paremini, aga sellist imestust selle suhtes, et miks intresse praegu langetati, oli tegelikult nii-öelda turgude inimeste poole pealt kuulda rohkemgi," lisas Koppel.

"2025. aasta majanduskasv tuleb ilmselt umbes ühe protsendipunkti võrra madalam, kui ta oli möödunud aastal ja kindlasti on väga palju põhjusi. Üks universaalsemaid põhjusi on ikkagi see, et kogu kaubanduse arhitektuur globaalselt on nii palju muutunud ja Ühendriikide tollimaksud tegelikult esmaselt avaldavad ka piiravat mõju Ühendriikide tarbijatele. Nende ostujõud langeb ja tõenäoliselt ka investeeringud, ükskõik kui vägisi neid Ühendriikides üritatakse esile kutsuda. See niisugune kindlustunne investeeringute tegemiseks ei ole eriti kõrge ja kas ta nüüd ilmtingimata majanduslangusena realiseerub - praegused prognoosid pigem lubavad arvata, et see kasv jääb kuskile sinna 1,6-1,8 protsendi peale ka lähiaastatel," ütles Luikmel.

Turud ennustavad, et sel aastal võiks föderaalreserv langetada intresse veel kaks korda. Mõnes mõttes ei ole see Euroopale just eriti hea uudis, sest dollari kurss võrreldes euroga on nõrk juba praegu ning järgmiste sammudega võiks see süveneda.

"Eurooplaste jaoks ta kindlasti võib-olla väga mugav ei ole, sest tahaks ju Ameerikasse ka eksportida. Saksamaal on Ühendriigid tegelikult päris kõva kaubanduspartner. Eurooplastele ilmselt meeldiks, kui euro oleks suhteliselt nõrgem, sest siis on konkurentsipositsioon veidikene parem. Ütleme nii, et võib-olla see valuutakurss ei olegi eurooplaste suurim probleem. Kõigepealt ameeriklased võiksid neid kaupu tahta ja siis kaubanduspiirangute suhtes veidikene sõbralikumad olla," sõnas Koppel.

Küll aga on sel ka positiivne külg, sest nafta hinda mõõdetakse maailmaturul just dollarites ning nõrk dollar tähendab madalamaid kütusehindu meie tanklates.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:05

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

23:01

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

22:58

Prantsusmaa tunnustas ametlikult Palestiina riiki

22:49

Tarien: Venemaa lennukite tuvastuslennud toimuvad sageli

22:42

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22:09

ETV spordisaade, 22. september

22:09

Rahapoliitika leevendamine võis anda löögi USA föderaalreservi mainele

22:09

Euroopa Liit soovib luua Indiaga lähedasemaid kaubandussuhteid

22:03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:56

Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23:01

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

16:30

Kütus kallines tanklates järsult

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

18:45

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

13:03

Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

ilmateade

loe: sport

23:05

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

22:42

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22:09

ETV spordisaade, 22. september

21:56

Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha Uuendatud

loe: kultuur

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

17:23

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

17:17

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

17:35

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

17:25

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo