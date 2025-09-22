X!

Sel nädalal toimuvad Tartus tudengipäevad

Eesti
Tartu tudengipäevad
Tartu tudengipäevad Autor/allikas: ERR
Tudengipäevade algust tähistav pannkoogihommik meelitas esmaspäeva hommikul üliõpilasi Tartu raekoja platsi tasuta pannkooke ning muud head ja paremat nautima. Möllu täis nädal on sellel aastal sisustatud kokku enam kui 80 üritusega.

Traditsiooniline pannkoogihommik tõi taas Tartu raekoja platsi head toidulõhnad ja pikad järjekorrad. Kuigi tegemist on pannkoogihommikuga, oli toiduvalik märksa laiem. Kes soovis sai hommikusöögiks valida ka kiirnuudleid, munaputru või hoopis grillvõileibu.

"Me oleme saanud juba tatart, pannkooke ja soolaseid võileibu. Siiani kõige rohkem meeldisid pannkoogid ja soolane võileib meeldis ka väga. Munaputru sõime ka, mis oli samuti väga hea. Kohvi saime ja smuutit. Kõik on ära proovitud," ütlesid Tartu ülikooli tudengid Ronja ja Katriin.

"Saime pannkooke proovida, siis võtsime ühed kananuudlid ja plaanis on veel proovida soolaseid grillvõikusid, smuutit ja munaputru. Kindlasti on kõik väga head. Ootasime mingi 20 minutit. Tasuta söögi eest oli see minu arust väärt," laususid Eesti Maaülikooli tudengid Herman ja Silver.

Esimesed hommikusöögimeistrid olid raekoja platsis juba enne kella kaheksat kohal. Kui järjekorra pikkus oli ligi nelja tunni jooksul muutuv, siis pausi võileivameistritel selle aja jooksul siiski ei tekkinud.

"Ikka väga palju rahvast on käinud. Eelmisel aastal olime ka ja ütleks, et see aasta on rohkem kui varasemalt. Järjekord on kogu aeg ees. Meil oli 50 pakki saia ja enamus on läinud, seega ikka sadades on võileibu tehtud," ütlesid võileivameistrid Getter ja Joonas.

Lisaks pannkoogihommikule on sellel sügisel tudengipäevadel kavas üle 80 ürituse. Kuigi täiesti uusi üritusi tudengipäevade programmis ei ole, siis nii mõnigi vana tuntud sündmus on saanud uue kuue või tegevuspaiga. Näiteks üks olulisemaid üritusi sokimaadlus on kolinud Pirogovi pargist Kassitoomele, et mahutada rohkem pealtvaatajaid.

"Osalejatel on mõlemal jalas üks sokk ja nende ülesanne on saada see vastase sokk jalast ära. See, kes esimesena hakkama saab, võidab," selgitas Tartu tudengipäevade meediajuht Anton Laidmets.

Uutele tudengitele on tegijate sõnul rangelt soovituslik ka rebasteerimine ja värske liha pidu.

Toimetaja: Johanna Alvin

