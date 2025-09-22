X!

Itaalias puhkesid Palestiina-meelsed meeleavaldused

Välismaa
Itaalias puhkesid Palestiina-meelsed meeleavaldused
Itaalias puhkesid Palestiina-meelsed meeleavaldused Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ANDREA MEROLA
Välismaa

Itaalias puhkesid esmaspäeval Palestiina-meelsed meeleavaldused ning tänavatele tulid kümned tuhanded inimesed.

Ametiühingud kuulutasid välja streigi Gaza palestiinlaste toetuseks. Protestijad nõuavad, et Itaalia valitsus peataks Iisraeliga sõlmitud kaubandus- ja sõjalise koostöö lepingud. Samuti nõuavad protestijad, et valitsus kaitseks Vahemerel liikuvat 60 paadist koosnevat laevastikku, mis viib humanitaarabi Gazasse.

Protestid toimusid Itaalia põhjaosas Milanos ja Torinos, keskosas Firenzes ning lõunaosas Napolis, Baris ja Palermos. Roomas kogunes mitusada keskkooliõpilast Palestiina lippudega Termini raudteejaama juurde.

Protestid toimusid loosungi all "Blokeeri kõik". Liiklus blokeeriti mitmes linnas. Firenzes blokeerisid meeleavaldajad juurdepääsu olulisele maanteele. Genovas blokeerisid sadamatöölised sadamasse sissepääsu. Torinos, Roomas ja Milanos blokeerisid õpilased ülikoolide sissepääsud. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Milanos muutus protest vägivaldseks. Protestijad tungisid raudteejaama ja lõhkusid aknaid.  

Itaalia peaminister Giorgia Melon mõistis vägivaldseks muutunud protestid hukka. "Vägivald ja häving, millel pole solidaarsusega mingit pistmist ja mis ei muuda Gaza inimeste elu karvavõrdki, kuid millel on reaalsed tagajärjed Itaalia kodanikele, kes lõpuks kannatavad ja maksavad nende huligaanide tekitatud kahju eest," ütles Meloni. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, The Telegraph

Viimased teleuudised

