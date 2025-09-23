Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

Hasartmänguturul tegutsev tehnoloogiaettevõte Yolo Group väljub senisest tegevusest reguleerimata turgudel ja koondab Eestis 280 töötajat.

Grupp teatas, et tegi otsuse jätkata edaspidi üksnes täielikult reguleeritud ja litsentseeritud turgudel, seda kiires muutumises hasartmängutööstuses konkurentsis püsimiseks.

"Väga selge fookuse ja kõigi protsesside laitmatu läbipaistvuse hoidmiseks koondame oma tegevuse ühe kaubamärgi Yolo alla ning keskendume edaspidi ainult reguleeritud turgudele," kommenteeris Yolo Groupi nõukogu liige Maarja Pärt.

Grupi Eesti ettevõtetes jätkab 280 inimese koondamise järel veel tööd üle 600 inimese.

Gruppi kuuluv Eestis hasartmängulitsentsi omav ettevõte pakub veebipõhiseid hasartmänge edaspidi Yolo kaubamärgi all ja e-rahakoti teenust Yolowallet kaubamärgi all. Gruppi ka Tallinna vanalinnas asuv kasiino Bombay Club ning hotell The Burman.

Grupi omanikeringis on 70,5-protsendilise osalusega austraallane Tim Heath, 18 protsenti kuulub Reio Pillerile ning väiksemate osanike seas on Maarja Pärt, Mikk Kard, Raido Purga ja Tauri Tiitsaar.