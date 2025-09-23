Kulukamad valimisplakatid ilmuvad tänavu linnapilti alles viimasel hetkel

Kohalike valimisteni on jäänud vähem kui kuu, kuid pealinnas on tõsisem reklaamikampaania alles algamas. Kulukamad välireklaamid tulevad tänavu alles viimasel hetkel. Seni käib kampaania sotsiaalmeedias ning tele- ja raadiokanalites.

Kui mõnel pool Eestis on tänavatel näha poliitreklaami, siis Tallinnas on üleval üksikud plakatid. Parempoolsed tõid pealinna tänavatele kummuli kaubikud, mis sümboliseerivad nende sõnul uppi läinud majandust. Parempoolsed teevad kampaaniat ainult annetustest.

"Kui teised erakonnad saavad kasutada selleks vahendeid riigieelarvest, siis meie saame kasutada ainult seda raha, mida inimesed meile annetavad. Tänu sellele peame olema oma tegudes säästlikud ja nutikad," sõnas Parempoolsete juhatuse liige Indrek Luberg.

Parempoolsete valimisreklaam Liivalaia tänaval Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lähipäevil jõuavad pealinna tänavatele Isamaa plakatid. Peasekretäri sõnul võivad plakatid olla väljas valimispäevani ja polnud mõtet kiirustada.

"Välimeedia on väga kulukas ja ma arvan, et kui vaadata suuri erakondi, kelle rahakott on vähe paksem garanteerituna riigieelarvest, siis me näeme seal suuremat mahtu. Kindlasti tuleb olla olemas teles ja sotsiaalmeedias. Tuleb jõuda otsepostiga inimeste kodudesse," ütles Isamaa peasekretär Andres Metsoja.

Kampaania maksumust saab aga Metsoja sõnul rääkida pärast valimisi, kuid pigem tuleb see kallim kui eelmisel korral, sest hinnad on tõusnud ja mahus suuri järeleandmisi teha ei saa.

Plakatid ei jää üles panemata ka Reformierakonnal. Erakonna peasekretär Timo Suslov jättis samuti kampaania maksumuse "Aktuaalsele kaamerale" ütlemata.

"Kas nüüd rohkem või vähem, seda saame kampaania lõppedes päriselt üle lugeda. Ma arvan, et protsentuaalselt selline välimeedia osakaal väheneb, aga kõik muu sellevõrra suureneb," sõnas Suslov.

Praegu näeb Tallinnas Eesti 200 ja Jevgeni Ossinovski plakateid.

Reklaamiagentuuri Salama loovjuht Madis Ots ütles, et kuigi kampaania on alles käivitumas, on näha, et erakonnad oskavad seekord olla äratuntavad. Tema sõnul jälgitakse konkurentide tegemisi ning kampaaniat võidakse enne valimisi ka muuta.

"Sellised viimase hetke jõnksud kindlasti tulevad. Võimuerakopndadel on oma tonaalsus. Need, kes tahavad selle vastu avaldada protesti ja esitada väljakutse, neil on ründavam toon. Mõni püüab olla seal vahepeal. See, kuidas keegi millelegi jooksvalt reageerib, on erinev," ütles Ots.

Valimispäev on 19. oktoobril.