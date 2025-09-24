Eesti Panga presidendiks kandideerivad Alber, Kaasik, Kessler ja Rink

Järgmisel, 21. oktoobril toimuval istungil viib nõukogu kandidaatidega läbi intervjuud ning plaanib valiku teha sellele järgneval istungil ehk 28. oktoobril.

Keskpanga nõukogu esimehe Urmas Varblase sõnul on Eesti Panga presidendiks pürgijad kõik väärikad kandidaadid ning ta märkis, et ametikoht on ka Euroopa mõistes oluline, kuna keskpanga president räägib Euroopa Keskpanga nõukogu liikmena kaasa ka intressiotsustes.

"Selle tõttu pidasime õigeks, et võtame pärast kandidaatide ärakuulamist nõukogus ühe nädala järelemõtlemiseks ja koguneme siis otsustama," ütles Varblane.

Eesti Panga nõukogus on 11 inimest ning kandidaadi väljavalimiseks on vaja vähemalt kuue nõukogu liikme toetust.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõppeb 2026. aasta 6. juunil. Seaduse järgi valib keskpanga presidendi kandidaadi välja keskpanga nõukogu ning kandidaadi kinnitab ametisse vabariigi president.

Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ning presidenti ei või nimetada ametisse rohkem kui üheks järjestikuseks ametiajaks.

Andrus Alber on olnud tegev finantssektoris üle kolmekümne aasta, töötades nii Eestis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Ta on olnud Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esimees, Finora Groupi kaasasutaja ja tegevjuht ning tegutsenud Rahvusvahelises Valuutafondis ja Eesti Pangas. Alber on kuulunud Eesti eelarvenõukogusse ja mitmete organisatsioonide nõukogudesse.

Ülo Kaasik töötab alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina ning tema vastutusalas on teiste teemade seas majandusanalüüs ning rahapoliitika ettevalmistus ja operatsioonid. Samuti on ta Eesti eelarvenõukogu liige. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna.

Kilvar Kessler on alates 2014. aastast Finantsinspektsiooni juhatuse esimees ja Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu liige. Ta on osalenud mitmete Euroopa ja Põhja-Baltimaade finantsfoorumite töös ning tegutsenud varasemalt advokaadina ja finantsjärelevalve erinevatel ametikohtadel. Kessler õpetab Tartu Ülikoolis finantsturge ja -järelevalvet.

Margus Rink juhtis aastatel 2016-2025 Coop Panka. Enne seda on ta töötanud Magnum AS-i juhatuse esimehena ja Eesti Energia juhatuse liikmena. Tema varasem töökogemus hõlmab ka mitmeid juhtivaid ametikohti Hansapangas. Rink on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige ja Taltechi majandusteaduskonna nõukogu liige.