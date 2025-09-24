X!

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

Välismaa
Itaalia peaminister Giorgia Meloni
Itaalia peaminister Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Ufficio Stampa Palazzo Chigi
Välismaa

Itaalia valitsus kuulutas frantsiskaanide ordu rajaja Assisi Franciscuse mälestuspäeva riigipühaks ning seega saavad miljonid itaallased juurde puhkepäeva.

Franciscuse mälestuspäev on 4. oktoobril ning peaminister Giorgia Meloni valitsus otsustas, et kuulutab selle päeva taas riigipühaks. 

Ka parlamendi alamkoda kiitis valitsuse ettepaneku heaks. Seaduseelnõu vajab veel senati heakskiitu, kuid seda peetakse kõigest formaalsuseks. 

Franciscus on üks tuntumaid ja tähtsamaid inimesi katoliku kiriku ajaloos, ta aitas vaeseid ning loobus luksuslikust elust. Ta koondas oma poolehoidjad mungavendade orduks ning frantsisklased järgivad ka tänapäeval Franciscuse õpetusi. 

Franciscus sündis 12. sajandi lõpus Itaalias Assisi linnas ning kaks aastat pärast tema surma kuulutas paavst ta pühakuks. 1939. aastal kuulutas paavst Pius XII ta Itaalia kaitsepühakuks.

Teise maailmasõja järgsetel aastatel lõi Itaalia majandus õitsele ning 1958. aastal kuulutati 4. oktoober riigipühaks. Hiljem majanduse olukord halvenes ning 1977. aastal kaotas 4. oktoober riigipüha staatuse.

Meloni valitsuse eesmärk on nüüd tugevdada Itaalia rahvuskultuuri ja identiteeti. Valitsuse eelnõus teatatakse, et riigipüha on austusavaldus pühaku pühendumusele rahule, vendlusele, keskkonnakaitsele ja solidaarsusele. 

"See ei tähenda ainult järjekordse püha lisamist kalendrisse, see puudutab meie rahvuse identiteedi tuuma. Püha Franciscus ei ole ainult osa religiooniloost, ta on meie ajaloo lahutamatu osa," ütles Meloni kodupartei Itaalia Vennad (Fratelli d'Italia) liige Lorenzo Malagola. 

Itaalias on praegu 12 riiklikku püha, mida tähistatakse kogu riigis. Linnadel ja piirkondadel on veel omad kohalikud pühad, kuid need ei ole riiklikud, seega ei anta neil päevil ka vaba päeva. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Guardian

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:25

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

19:17

Nimisponsor nõuab Iisraeli rattatiimilt riigi nime eemaldamist

19:05

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

18:50

Mirko Rajas: Charleville-Mézières'i festival toob Eesti visuaalteatri pildile

18:45

Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub kolm kodumaist filmi

18:45

Pilved Saksa majanduse kohal lähevad tumedamaks

18:43

Leedu Post pakub tihedat konkurentsi Omnivale

18:42

ERR New Yorgis: Trumpi avaldused hõivasid ÜRO peaassambleel tähelepanu

18:40

VAATA OTSE | Levadial on Tallinna derbis hädasti võitu vaja Uuendatud

18:35

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat Uuendatud

14:49

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

23.09

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

16:43

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

12:38

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

ilmateade

loe: sport

19:17

Nimisponsor nõuab Iisraeli rattatiimilt riigi nime eemaldamist

18:40

VAATA OTSE | Levadial on Tallinna derbis hädasti võitu vaja Uuendatud

18:34

Äsja esimese koondisekutse teeninud Eerme peab operatsioonilauale heitma

17:55

Matz Topkin saavutas MM-il seliliujumises viienda koha

loe: kultuur

18:50

Mirko Rajas: Charleville-Mézières'i festival toob Eesti visuaalteatri pildile

18:45

Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub kolm kodumaist filmi

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:17

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

loe: eeter

16:11

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

14:48

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

Raadiouudised

18:00

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

17:55

Valimisteenistus on saanud kaebusi rohkem kui eelmistel valimistel

15:20

Raadiouudised (24.09.2025 15:00:00)

12:40

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

12:35

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

12:20

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

11:10

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

09:20

Raadiouudised (24.09.2025 09:00:00)

23.09

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

23.09

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo