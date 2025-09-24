Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

Franciscuse mälestuspäev on 4. oktoobril ning peaminister Giorgia Meloni valitsus otsustas, et kuulutab selle päeva taas riigipühaks.

Ka parlamendi alamkoda kiitis valitsuse ettepaneku heaks. Seaduseelnõu vajab veel senati heakskiitu, kuid seda peetakse kõigest formaalsuseks.

Franciscus on üks tuntumaid ja tähtsamaid inimesi katoliku kiriku ajaloos, ta aitas vaeseid ning loobus luksuslikust elust. Ta koondas oma poolehoidjad mungavendade orduks ning frantsisklased järgivad ka tänapäeval Franciscuse õpetusi.

Franciscus sündis 12. sajandi lõpus Itaalias Assisi linnas ning kaks aastat pärast tema surma kuulutas paavst ta pühakuks. 1939. aastal kuulutas paavst Pius XII ta Itaalia kaitsepühakuks.

Teise maailmasõja järgsetel aastatel lõi Itaalia majandus õitsele ning 1958. aastal kuulutati 4. oktoober riigipühaks. Hiljem majanduse olukord halvenes ning 1977. aastal kaotas 4. oktoober riigipüha staatuse.

Meloni valitsuse eesmärk on nüüd tugevdada Itaalia rahvuskultuuri ja identiteeti. Valitsuse eelnõus teatatakse, et riigipüha on austusavaldus pühaku pühendumusele rahule, vendlusele, keskkonnakaitsele ja solidaarsusele.

"See ei tähenda ainult järjekordse püha lisamist kalendrisse, see puudutab meie rahvuse identiteedi tuuma. Püha Franciscus ei ole ainult osa religiooniloost, ta on meie ajaloo lahutamatu osa," ütles Meloni kodupartei Itaalia Vennad (Fratelli d'Italia) liige Lorenzo Malagola.

Itaalias on praegu 12 riiklikku püha, mida tähistatakse kogu riigis. Linnadel ja piirkondadel on veel omad kohalikud pühad, kuid need ei ole riiklikud, seega ei anta neil päevil ka vaba päeva.