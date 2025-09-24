Prantsuse ametiühingud ähvardavad järjekordse streigiga

Prantsusmaa uus peaminister Sebastien Lecornu üritab luua toimivat valitsust, kuid tema elu läheb üha keerulisemaks. Hiljuti kohtusid ametiühingute liidrid peaministriga ning kutsusid seejärel üles korraldama uut üleriigilist streiki, mis peaks algama 2. oktoobril.

Prantsusmaa ühe suurima ametiühingu CFDT juht Marylise Leon teatas, et kaks ja pool tundi kestnud kõnelused ei andnud selgeid vastuseid. Ta rääkis, et tema organisatsioon ja teised ametiühingud lahkuvad töölt 2. oktoobril.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron nimetas samas vaid paar nädalat tagasi François Bayrou asemele uueks peaministriks Sebastien Lecornu.

Vaid üheksa kuud ametis püsinud Bayrou esitas Macronile tagasiastumisavalduse, kuna Prantsusmaa parlament avaldas valitsusele umbusaldust.

Lecornu peab nüüd aga rinda pistma ulatuslike meeleavaldustega. Möödunud nädalal avaldasid sajad tuhanded inimesed meelt valitsuse kärbete vastu. Samas nii Bayrou kui ka Lecornu on hoiatanud, et Prantsusmaa peab kärpima riiklikke kulutusi.

Kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud vähem kui kuus kuud, 2027. aastal toimuvad aga presidendivalimised. Seega ei pruugi vasaktsentristid liikuda Lecornu vähemusvalitsuse selja taha, kuna viimasel puudub ametiühingute toetus.