Lähiajal ei ole kavas ehitada raudtee ülesõitusid mitmetasandilisteks

Pealinnas on elektrirongid hakanud nii tihedalt sõitma, et tipptunnil pannakse raudteeülesõidud iga paari minuti taga kinni. Kuigi ohutuse tagamiseks oleks mõistlik raudtee ülesõidud ehitada mitme tasandilisteks, siis lähiajal seda kavas ei ole.

Pärast aastate pikkust raudteeremonti on Elron läänesuunal saanud rongid korralikult sõitma. Alles hiljuti lisandus veel kaks reisi ja nüüd läbib Nõmme ülesõitu päevas 134 rongi. Tipptunni ajal lastakse tõkkepuu alla praktiliselt paariminutiliste vahedega. Näiteks kell 7.50 suletakse ülesõit kaheks ja pooleks minutiks, et kell 7.54 taas tõkkepuu alla lasta. Nelja minuti jooksul saavad autod üle raudtee ja kell 8.02 pannakse ülesõit kolmeks ja pooleks minutiks taas kinni. Kella 8 ja 9 vahel on ülesõit suletud ligi 25 minutit.

"Summa summaarum annabki võib-olla sellise tulemuse, aga samas on Hiiu ja Nõmme keskmiselt 2 minutit ja 30 sekundit hõivatud ehk suletud, aga on ka olukordi, kus tipptunni ajal on 13 korda üle kolme minuti kinni ja isegi neli korda, kus üle nelja minuti on kinni," sõnas Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik.

Eesti Raudtee eelistaks ülesõidukohtade kahetasandiliseks tegemist, sest see parandab ohutust ja tõstaks ka läbilaske võimet. Samas erinevalt Tondilt, kus raudteetammi alla tehti läbisõit, oleks oleks Nõmme ja Hiiu ülesõitude ringi tegemine Aettiku sõnul tehniliselt väga keeruline ning kallis. Aettikku sõnul on Eesti Raudtee omalt poolt teinud kõik, et sulgemisajad oleksid võimalikult lühikesed, näiteks mindi üle rattapaari loenduri süsteemile.

"Kõik, kus rongitihedus ja väljumine on meil kümme minutit ja väiksem ning tegemist on kahe rööpapaariga ehk siis mõlemas suunas liikumisega, siis seal peab paraku kannatust varuma," lisas Aettik.

Edelaraudtee juhi Rain Kaarjase sõnul on nende raudteel kõige tihedama koormusega Järvevana, Viljandi maantee ja Valdeku ülesõidud, mida päevas läbib 34 reisirongi ja lisaks paar töörongi. Kaarjase sõnul oleks pikas plaanis kindlaim lahendus erinevatel tasanditel ristumine, kus ka halbade asjaolude kokkulangemisel on õnnetuse toimumise tõenäosus null ja liiklus saab toimida katkestusteta.

"Tallinnal on plaanis järgmisel aastal alustada Kitsarööpa tee, Pärnu maantee ja Nõmme ülesõidu lõiguga, sh Nõmme ülesõit, aga ülesõidule me kahetasandilist ristmikku ei ole praegu plaanimas. Ka järgmise viie aasta kavas ei ole kahetasandilisi ristmikke plaanis," lausus Tallinna keskkonnaameti projekteerimisosakonna juhataja Sten-Kristjan Saarik.

Elroni sõnul läänesuunas rongiliiklust tihendada ei ole kavas. Küll aga tahetakse uute Škoda rongide tulekul tihendada liiklus Rapla ja Viljandi suunal ehk Edeleraudtee hallataval trassil.