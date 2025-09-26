Helsingis algavad arutelud droonimüüri rajamiseks Euroopa Liidu idapiirile

Soome, Baltimaad ja teised Euroopa riigid alustavad reedel Helsings arutelu droonimüüri rajamiseks Euroopa Liidu idapiirile. Kohal on ka Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas paar nädalat tagasi peetud aastakõnes, et Euroopa Liidul tuleb rajada piirile Venemaaga droonimüür, mis tähendab droonide avastamiseks ja tõrjumiseks mõeldud tehnoloogiat. Kaitsevolinik Andrius Kubilius ütles sel nädalal väljaandele Euractiv, et Euroopal puudub praegu võimekus droone tuvastada, aga ekspertide hinnangul võiks droonimüüri valmis saada ligikaudu aastaga. Kubilius lisas, et Euroopa Liit peaks õppust võtma Ukraina armeelt, mis kasutab akustilisi andureid leidmaks mehitamata õhusõiduked, mida radaritega ei pruugiks märgata.

Reedel on Kubilius Helsingis, et pidada esimene koosolek droonimüüri asjus. Lisaks Soomele osalevad ministrite tasemel videokohtumisel Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Rumeenia, Bulgaaria, Taani ja Ukraina.

Soome on tervitanud mõtet droonimüürist. Peaminister Petteri Orpo sõnul oleks seda vaja võimalikult kiiresti.

Orpo vastas siiski ettevaatlikult küsimusele, kas Soome õhuruumi rikkunud, Vene droonid või lennukid tuleks alla tulistada.

"Kuskilt läheb muidugi piir, aga need otsused on siiski sõjaväelaste ja ametiisikute teha. Kõiki juhtumeid tuleb hinnata eraldi," ütles Orpo.

Soome kaitseminister Antti Häkkänen on rõhutanud, et Soomel on väga pikk piir Venemaaga ja lähtuda tuleb eelkõige enda kaitsehuvidest. Häkkänen tõi näiteks Soome mitmekihilise õhutõrjesüsteemi, alates õlalt tulistatavatest rakettidest kuni elektrooniliste seadmeteni, millega segatakse droone juhtivaid signaale.

Olukord Euroopa Liidu idapiiril on viimastel päevadel olnud ärev: 19 vene drooni tungis Poola õhuruumi, Vene hävitajad lendasid pikalt Eesti õhuruumis, Taani lennuväljade tööd härivad droonid, mis lendasid neljapäeval ka sõjaväelennuväljade lähedal.

Soome välisministri Elina Vatoneni sõnul ei ole soomlastel siiski vaja praegu muretseda.

"Soome õhuruumi on rikutud mitu korda, mitte ainult viimastel aastatel, vaid juba pikka aega oleme täheldanud, et eriti muidugi naaberriik Venemaa meid aeg-ajalt proovile paneb," ütles Valtonen.

"Me jälgime neid olukordi ja reageerime kui see puudutab näiteks meid. Ja teeme ka tihedalt koostööd meie liitlaste ja koostööpartneritega," toonitas Soome välisminister.