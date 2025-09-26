X!

Helsingis algavad arutelud droonimüüri rajamiseks Euroopa Liidu idapiirile

Eesti
Drooni lendu laskmine.
Drooni lendu laskmine.
Eesti

Soome, Baltimaad ja teised Euroopa riigid alustavad reedel Helsings arutelu droonimüüri rajamiseks Euroopa Liidu idapiirile. Kohal on ka Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas paar nädalat tagasi peetud aastakõnes, et Euroopa Liidul tuleb rajada piirile Venemaaga droonimüür, mis tähendab droonide avastamiseks ja tõrjumiseks mõeldud tehnoloogiat. Kaitsevolinik Andrius Kubilius ütles sel nädalal väljaandele Euractiv, et Euroopal puudub praegu võimekus droone tuvastada, aga ekspertide hinnangul võiks droonimüüri valmis saada ligikaudu aastaga. Kubilius lisas, et Euroopa Liit peaks õppust võtma Ukraina armeelt, mis kasutab akustilisi andureid leidmaks mehitamata õhusõiduked, mida radaritega ei pruugiks märgata.

Reedel on Kubilius Helsingis, et pidada esimene koosolek droonimüüri asjus. Lisaks Soomele osalevad ministrite tasemel videokohtumisel Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Rumeenia, Bulgaaria, Taani ja Ukraina.

Soome on tervitanud mõtet droonimüürist. Peaminister Petteri Orpo sõnul oleks seda vaja võimalikult kiiresti.

Orpo vastas siiski ettevaatlikult küsimusele, kas Soome õhuruumi rikkunud, Vene droonid või lennukid tuleks alla tulistada.

"Kuskilt läheb muidugi piir, aga need otsused on siiski sõjaväelaste ja ametiisikute teha. Kõiki juhtumeid tuleb hinnata eraldi," ütles Orpo.

Soome kaitseminister Antti Häkkänen on rõhutanud, et Soomel on väga pikk piir Venemaaga ja lähtuda tuleb eelkõige enda kaitsehuvidest. Häkkänen tõi näiteks Soome mitmekihilise õhutõrjesüsteemi, alates õlalt tulistatavatest rakettidest kuni elektrooniliste seadmeteni, millega segatakse droone juhtivaid signaale.

Olukord Euroopa Liidu idapiiril on viimastel päevadel olnud ärev: 19 vene drooni tungis Poola õhuruumi, Vene hävitajad lendasid pikalt Eesti õhuruumis, Taani lennuväljade tööd härivad droonid, mis lendasid neljapäeval ka sõjaväelennuväljade lähedal.

Soome välisministri Elina Vatoneni sõnul ei ole soomlastel siiski vaja praegu muretseda.

"Soome õhuruumi on rikutud mitu korda, mitte ainult viimastel aastatel, vaid juba pikka aega oleme täheldanud, et eriti muidugi naaberriik Venemaa meid aeg-ajalt proovile paneb," ütles Valtonen.

"Me jälgime neid olukordi ja reageerime kui see puudutab näiteks meid. Ja teeme ka tihedalt koostööd meie liitlaste ja koostööpartneritega," toonitas Soome välisminister.

Samal teemal

säravad tähed

tantsi kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:01

USA justiitsministeerium esitas süüdistused FBI endisele juhile

07:00

Riigigümnaasiumides on sellest õppeaastast maksimumarv õpilasi

06:52

Helsingis algavad arutelud droonimüüri rajamiseks Euroopa Liidu idapiirile

06:41

USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

06:32

Tallinnas alustab oktoobris tööd valveperearst

05:57

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal

04:47

Varro Vooglaid vaidleb riigikogus kapo briifi kuulamise õiguse üle

04:42

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.09

Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

25.09

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

25.09

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

25.09

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

25.09

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

25.09

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse Uuendatud

24.09

Rasket geenihaigust põdev laps vajab raviks 2,5 miljonit eurot

25.09

EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

25.09

Rheinmetall rajab Lätti laskemoonavabriku

ilmateade

loe: sport

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

loe: kultuur

25.09

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

25.09

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

25.09

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

25.09

Rakvere teatris tembutab Karlsson katuselt

loe: eeter

25.09

Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

25.09

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

25.09

Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

25.09

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

Raadiouudised

25.09

Päevakaja (25.09.2025 18:00:00)

25.09

Valitsus hakkab eesti keele oskuse üle karmimalt järele valvama

25.09

Opositsioon tegi valitsuse poolt üleantud eelarve eelnõu maatasa

25.09

Kalamaja muuseumis on avatud Piret Tali uus näitus

25.09

Õdede pikad vahetused on terviseoht nii neile kui ka patsientidele

25.09

Tervisekassa puudujääk järgmistel aastatel väheneb

25.09

Taani valitsus valmistab ette drooniseadust

25.09

Raadiouudised (25.09.2025 15:00:00)

25.09

Ilm püsib sügiseselt jahe, aga üldiselt sajuta

25.09

Mesinikud on mures võltsitud mee laia leviku pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo