Droonijuhtumid ja sõjalised õppused tõid Balti riigid välismeedia fookusesse

Viru jalaväepataljoni lahinglaskmised Kevadtormil Autor/allikas: Eesti kaitsevägi/Triinu Liis Mullaste
Balti õhuruumi sattunud Ukraina droonide ning kevadiste kaitseväeõppuste tõttu on Baltimaad leidnud välismeedias viimastel nädalatel laialdast kajastust. Kuigi välisajakirjanikud kirjutavad toimuvast Venemaa poolt tuleneva ohu suurenemise võtmes, pole kohalike ekspertide sõnul ohuhinnang muutunud.

"Venemaa piiril asuv väike riik valmistub laiemaks sõjaks" kannab pealkirja neljapäeval USA majandusväljaandes The Wall Street Journal ilmunud artikkel, mis annab ülevaate iga-aastasest Eesti kaitseväe õppusest Kevadtorm. Artiklis on juttu ka "Ida-Eestis asuvast suurest ülikoolilinnast Tartu", kus linnaametnikud korraldasid õppusi massievakuatsiooni ja raekoja ootamatu ründamise puhuks. 

Päev varem ilmus samas väljaandes artikkel, mis rääkis võimalikust sõja laienemisest Ukrainast välja. Selles loos kõlas väide, et Venemaa võib üritada NATO ühtsust proovile panna, võttes sihikule mõne Balti riigi, Läänemeres asuvad Rootsi ja Taani saared või alliansi territooriumi Arktikas. Kohalikud eksperdid avaldasid Eesti meedias artiklis kõlanud väidete üle skepsist.

Nii kohalikus kui ka välismeedias sai suuremat tähelepanu Briti ajalehe The Telegraph sel nädalal ilmunud artikkel, milles kõlanud väidete järgi suudab Venemaa Ukraina droone kaaperdada ja neid Baltimaade õhuruumi saata. Kohalikud eksperdid jäid taaskord artiklis kõlanud väidete suhtes skeptiliseks.

Balti riike käsitlevaid lugusid on viimasel ajal tavapärasest rohkem avaldanud ka uudisteagentuurid Reuters ja Politico.

"Kursilt kõrvale kaldunud Ukraina droonid suurendavad pingeid NATO idatiival" kannab pealkirja uudisteagentuuris Reuters kolmapäeval ilmunud analüüs.

Väljaanne märgib, et viimastel nädalatel on Ukraina droonid sattunud Balti riikide õhuruumi, tekitades segadust ja kasvatades pingeid Venemaaga ajal, mil USA pühendumus NATO kollektiivkaitsele on seatud kahtluse alla. "Mitmed droonid on sisenenud Balti õhuruumi märkamatult, paljastades NATO ning Venemaa ja Valgevene vahelise piiri õhutõrje lüngad," seisab artiklis.

Samal päeval ilmus Reutersis ka droonijuhtumitest ülevaate tegev uudis pealkirjaga "NATO Balti riikide ja Soome piiril tekitavad droonide sissetungid hirmu ning segadust".

"NATO rajab Putini tõrjumiseks Läänemerele kindlust," kirjutab Politico loos, mis käsitleb Gotlandi saarel toimunud NATO õppust. "Seoses kasvava murega Venemaa agressiooni, hübriidrünnakute ja USA Euroopa julgeolekusse panustamise ebakindluse pärast kiirustavad Rootsi ning NATO liitlased Gotlandi taas sõjaliseks tugipunktiks muutma," seisab artiklis. Uudises on tsiteeritud ka Rootsi kaitseväe juhatajat kindral Michael Claessonit, kes väidab, et Venemaa rünnak "võib toimuda igal hetkel".

Politico kirjutas sel nädalal ka sellest, kuidas Ukraina juhendab Balti riike varjendite rajamisel ning kuidas Eesti kodanike andmeid hoitakse Luksemburgis asuvas andmehoidlas, kus need on kaitstud "küberrünnakute, sabotaaži ning isegi Venemaa sissetungi eest."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: WSJ, Reuters, The Telegraph, Politico

