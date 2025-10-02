X!

Spiegel: Saksamaal nähtud kahtlased droonid tegelesid luuramisega

Saksa lipp ja droon.
Saksa lipp ja droon. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / CLEMENS BILAN
Eelmisel nädalal Saksamaa põhjaosas nähtud droonid lendasid koordineeritult ja sihipäraselt ning uurisid ilmselt kriitilist infrastruktuuri ja sõjaväeobjekte, teatas Saksa meedia.

Uudisteväljaande Der Spiegel andmetel lendasid droonid Taanist lõunasse jääval Schleswig-Holsteini liidumaal üle sealse elektrijaama, Kieli ülikooli haigla (UKSH) ja liidumaa valitsushoone. Samuti toimusid vahejuhtumid sealt itta jääva Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa sõjaväeobjektide kohal, vahendas ärileht Handelsblatt.

Ametivõimud uurivad kahtlusi, et droonid lendasid teadlikult Schleswig-Holsteini rajatiste kohal, et neid uurida, märkis Spiegel.

Meediagrupi WAZ raporti kohaselt kinnitas Thyssen-Kruppi tütarettevõte TKMS, mis tegeleb mereväetehnika tootmisega, juhtumit: "Võime kinnitada, et droonide ülelend toimus; oleme selle osas võimudega tihedas kontaktis." Artikli kohaselt pole neil andmeid droonide päritolu kohta. Juhtum ei avaldanud laevatehase operatsioonidele mingit mõju, lisati samas.

Ametliku memo kohaselt lendasid TKMS-i tehasehoone kohal paralleelselt kaks väikest drooni eelmisel neljapäeval vahetult pärast kella üheksat hommikul. Kohe pärast seda märgati ülikoolihaigla kohal droonide formatsiooni koos "emadrooniga". Pärast kella 22.00 ilmus sarnane formatsioon rannikuelektrijaama ja Kieli kanali kohale, kirjeldas Spiegel.

Artikli kohaselt täheldati hiljem Kieli lahe kohal suurt statsionaarset drooni ja mitut väikest lendavat objekti. Spiegel teatas julgeolekuallikatele viidates, et samad objektid lendasid ka üle Kieli riigimaja, kus asub liidumaa parlament. Samuti lennati üle Heide rafineerimistehase.

Väljaande teatel märgati neljapäeval kahtlaseid droone ka Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal Sanitzis asuva Bundeswehri baasi kohal. Sarnane intsident leidis aset päev hiljem Rostocki mereväe staabi kohal.

Spiegel meenutas, et liidukantsler Friedrich Merz ütles esmaspäeval Taani ja selle naabruses asuva Schleswig-Holsteini liidumaa kohal toimunud droonide ülelendude kohta: "Me ei ole sõjas, aga me ei ole enam ka rahus."

Ülelennud on Merzi sõnul murettekitav areng. Siiani tunduvad need olevat relvastamata droonid, kuid need on varustatud jälgimistehnoloogiaga ja nende tiibade siruulatus on kuni kaheksa meetrit. "Me ei tea veel täpselt, kust nad tegelikult tulevad, aga on tõenäoline, et nad tulevad Venemaalt," ütles kantsler.

Saksa siseminister Alexander Dobrindt liigitas arvukate tuvastamata õhusõidukite lendamise suureks ohuks ning ütles, et soovib luua droonitõrjekeskuse. See oleks tema sõnul kiireloomuline projekt, mis ühendaks föderaalpolitsei, föderaalse kriminaalpolitsei ja liidumaa politseiasutuste oskusteabe.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Der Spiegel

