Kaebused Nursipalu harjutusvälja kohta suurendavad Rõuge valla halduskoormust

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on suurendanud Rõuge valla halduskoormust, sest olgugi, et laiendatud ala asub kolme valla territooriumil jõuavad kõik harjutusväljaga seotud kooskõlastused ja kaebused endiselt Rõuge valda. Valla koormuse vähendamiseks on plaanis luua maakondlik komisjon.

Harjutusväljade kasutamist reguleerib vastav sisuline eeskiri, kus on paika pandud ka see, mis aegadel võib harjutusvälja kasutada. Kõik erisused, näiteks laskmised öösel või pühapäeval, tuleb eraldi kooskõlastada omavalitsusega, kelle territooriumil harjutusväli on. Nursipalu harjutusväljal, mis ajalooliselt asub Rõuge vallas, on koormus peale täiemahulise sõja algust Ukrainas ja Ameerika liitlaste saabumist Võrru, oluliselt tõusnud. See tähendab, et ka erisuste soove, millega vallal tuleb tegeleda, on palju – neid laekub üle Eesti ning on sageli omavahel kattuvad.

"Nursipalu harjutusväli on nüüd kolme valla territooriumil ja lisaks on mõjualas ka Võru linn. Ei ole normaalne, et ainult Rõuge vald kooskõlastab kogu maakonnale kuuldavaid laskmisi," lausus Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Parasjagu on koostamisel uus Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskiri, mis kehtestab, et edaspidi peaks kaitseväe erinevate üksuste soovid panema paika harjutusvälja juht.

"Meie edastame sellele komisjonile taotlused, mis on juba meie poolt eelnevalt läbi vaadatud ja vajadusel täpsustatud. Kindlasti me ei hakka komisjoni edastama kõiki kaitseväe ja kaitseliidu soove, vaid kindlasti peab olema see põhjendatud vajadus," sõnas kaitseinvesteeringute keskuse harjutusväljade portfelli juht Elari Kalmaru.

Teine oluline ettepanek on see, et tulevikus peaks Nursipalu harjutusvälja kasutamist reguleerima maakondlik komisjon.

"Kui tullakse harjutust kooskõlastama ja küsitakse nelja erineva omavalitsuse käest eraldi, siis sellisel juhul võib tekkida olukord, et üks omavalitsus ütleb jah, kuid teine ütleb ei. Kui aga maakonna üle näed, siis selles töörühmas või komisjonis lepitakse kokku, et mis see maakonna või omavalitsuste seisukoht on," ütles Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.