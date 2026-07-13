Männiku harjutusväli muutub Rail Balticu ja looduskaitse tõttu väiksemaks

Tallinna külje all asuv kaitseväe Männiku harjutusväli muutub väiksemaks, sest seda on plaanitud läbima Rail Balticu trass. Lisaks asub harjutusväljal vana liivamaardla, kus pesitsevad kaitsealused liigid.

Kaitseministeerium saatis valitsusele kooskõlastamiseks eelnõu, millega soovitakse vähendada Tallinna külje all Saku vallas asuva Männiku harjutusvälja pindala.

Kui praegu on harjutusvälja pindala üle 1246 hektari ja välispiiri pikkus 23 kilomeetrit, siis seda tahetakse vähendada vastavalt üle 179 hektari võrra ja välispiiri üle kolme kilomeetri võrra. Pärast muutusi oleks selle pindala veidi üle 1067 hektari ja välispiir 19,71 kilomeetrit.

Kaitseministeeriumi sõnul on põhjuseid kaks: Rail Baltic ja looduskaitse.

"Planeeringuga seoses eraldati Männiku harjutusvälja koosseisust raudteetrassi ja kohaliku rongipeatuse rajamiseks maaüksused kogupindalaga 134,47 ha ning anti üle kliimaministeeriumi valitsemisele," sõnati ERR-ile kaitseministeeriumist.

Samas selgitati, et ministeerium esitas planeeringule ka oma ettepanekud ning nendega ka arvestati.

Harjutusväljadel asub ka Tallinna-Saku liivamaardla, mille pindala on üle 42 hektari. Kaitseministeerium ütles ERR-ile, et kaevandustegevuse järel on see ala korrastatud ning loodud sobivad tingimused kaitsealustele liikidele, nagu näiteks kõre ja kivisisalik. Sestap ei ole ala nende sõnul enam ka väljaõppes kasutatav.

"Maa-alade väljaarvamisest hoolimata on Männiku harjutusväljal tagatud kaitseväe väljaõppevajadus ning ala funktsioone see ei mõjuta," lausuti ministeeriumist.

Harjutusvälja planeeringus on lisaks märgitud, et pärast Rail Balticu trassi ehitamist võib selle töövõime tagamiseks vajalik olla uute kaitseehitiste rajamine. Esile tuuakse sealhulgas ohutusvalle ja kuulipüüdjaid.

Rail Balticu Harju maakonna planeering kehtestati aastal 2018. ning maa-amet esitas taotluse Männiku harjutusväljakul asuva maalapi üleandmiseks kliimaministeeriumile aastal 2024.