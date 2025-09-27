X!

Lasteaia kohatasu kaotamine Tallinnas tekitab erakondades endiselt eriarvamusi

Eesti
Lapsed lasteaias.
Lapsed lasteaias. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna volikokku kandideerivate ja sinna tõenäoliselt ka jõudvate erakondade seas on võrdselt lasteaia kohatasu kaotamise pooldajaid ja vastaseid. Pealinna populaarseim erakond Keskerakond soovib igal juhul lasteaiakohad tasuta kätte anda.

Lasteaia kohatasu küsimus ajas suvel lõhki Tallinna valitsenud koalitsiooni, kui ootamatult asus Reformierakond koos Keskerakonnaga toetama lasteaia kohatasu kaotamist. Valimiste järel ei kavatse Reformierakond enam sellega jätkata.

"Praegu on kõige olulisem siiski see, et lasteaiad oleksid inimestele kodu lähedal või siis töökohtade lähedal. Lasteaia kohatasu teema ei ole praegu enam oluline," sõnas Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Maris Lauri.

Isamaa ei seisa otseselt kohatasu kaotamise vastu, ent leiab, et lasteaedade puhul on palju olulisemaid muresid, mis vajavad tegelemist.

"2030. aastal hakkavad kehtima uued alushariduse nõuded ja see tähendab, et ligi 80 Tallinna lasteaeda nendele nõuetele ei vasta. See on esimene ülesanne ja see on väga suure raha investeerimisvajadusega," lausus Isamaa juht ja Tallinna linnapea kandidaat Urmas Reinsalu.

"Kõige suurem probleem on praegu sõimekohtade kättesaadavus. Kevadise seisuga oli sõimekohtade järjekord Tallinnas ligi 3000. Eriti suur probleem kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. Praegu öeldakse kesklinna lapsevanematele, et pange oma laps Lasnamäele lasteaeda ja see ei ole tegelikult normaalne," sõnas Reinsalu.

Parempoolsed toetavad lasteaia kohatasu säilimist. Erakonna juht Lavly Perling märkis, et neid kohti ei peaks maksma inimesed, kes oma lapsi lasteaeda ei pane.

Tallinnas suurima toetusega Keskerakond tahab endiselt lasteaia kohatasu kaotada, et jätkata pooleli jäänud plaane. See aga ei välista kohtade juurdeloomist.

"Investeeringute maht on tegelikult palju suurem, kui see tegevuskulu, mis on seotud tasuta lasteaia kontseptsiooniga. Tegelikult oleks vaja leida umbes kümme kuni 12 miljonit eurot veel tegevuskuludeks, et lasteaed oleks tasuta. Aga see tähendab ühe või kahe lasteaia renoveerimise kulu," ütles Keskerakonna juht ja Tallinna linnapea kandidaat Mihhail Kõlvart.

Sotsid ei hakka pärast valimisi esmajärekorras kohatasu kaotamist läbi suruma, ent ei kavatse seda ka pidurdada.

"Meie taha kindlasti lasteaia kohatasu ärakaotamine ei jää, aga kindlasti meie eelistus on kõigepealt ehitada välja kodulähedased lasteaiad. Näiteks Pikaliiva asumis on puudu, Lepiku asumisse kohe soovime teha, Kalamajas ja Kesklinnas - on väga palju kohti, kus kodulähedasi lasteaedu ei ole üldse," sõnas SDE Tallinna piirkonna juht Madle Lippus.

EKRE toetab tasuta lasteaiakohti. Eesti 200 on endiselt kohatasu säilitamise poolt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

säravad tähed

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:33

Eesti U-19 jalgpallineiud alustasid Balti turniiri napi kaotusega

19:03

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

19:01

Trump teatas üksuste saatmisest Portlandi

18:38

Lasteaia kohatasu kaotamine Tallinnas tekitab erakondades endiselt eriarvamusi

18:38

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

18:36

Valitsusel on plaanis noortele töötamisega seotud vabadusi juurde anda

18:35

Päevakaja (27.09.2025 18:00:00)

18:21

Liksor lõpetas MM-i seitsmenda kohaga

18:18

Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki Uuendatud

17:55

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.09

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

26.09

Töölepingu seaduse muudatused lubavad 15–17-aastastel töötada kaks tundi päevas

18:18

Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki Uuendatud

26.09

Sõja 1311. päev: Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

26.09

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

14:10

Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire Uuendatud

26.09

Eesti 200 juht riigikogus: automaks on tulnud, et jääda

09:11

Rakveres tehti ümber väidetavalt kohe korralikult tehtud Ukuaru väljak

26.09

Leedus puhkesid meeleavaldused uue kultuuriministri vastu

26.09

Galerii: Tallinna Pirita tee promenaad lagunes veelgi

ilmateade

loe: sport

19:33

Eesti U-19 jalgpallineiud alustasid Balti turniiri napi kaotusega

19:03

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

18:38

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

18:21

Liksor lõpetas MM-i seitsmenda kohaga

loe: kultuur

16:24

Pildid: kunstiakadeemia galeriis avati kaks uut näitust

15:56

Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

loe: eeter

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

12:41

VIDEO | "Ringvaade" külastas Koplis seisvat Bekkeri veetorni

11:26

Kaheksa küsimust klassikatähele: Harald Trass

09:02

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja: üks suur tööalane unistus on täitunud

Raadiouudised

17:45

Moldova homsed parlamendivalimised otsustavad riigi kursi

17:45

Tallinnas on erakondade seas võrdselt lasteaia kohatasu kaotamise pooldajaid ja vastaseid

26.09

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

26.09

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

26.09

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

26.09

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

26.09

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

26.09

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

26.09

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

26.09

Siseministeerium soovib abipolitseinikele ülesandeid juurde anda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo