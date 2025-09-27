Lasteaia kohatasu kaotamine Tallinnas tekitab erakondades endiselt eriarvamusi

Tallinna volikokku kandideerivate ja sinna tõenäoliselt ka jõudvate erakondade seas on võrdselt lasteaia kohatasu kaotamise pooldajaid ja vastaseid. Pealinna populaarseim erakond Keskerakond soovib igal juhul lasteaiakohad tasuta kätte anda.

Lasteaia kohatasu küsimus ajas suvel lõhki Tallinna valitsenud koalitsiooni, kui ootamatult asus Reformierakond koos Keskerakonnaga toetama lasteaia kohatasu kaotamist. Valimiste järel ei kavatse Reformierakond enam sellega jätkata.

"Praegu on kõige olulisem siiski see, et lasteaiad oleksid inimestele kodu lähedal või siis töökohtade lähedal. Lasteaia kohatasu teema ei ole praegu enam oluline," sõnas Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Maris Lauri.

Isamaa ei seisa otseselt kohatasu kaotamise vastu, ent leiab, et lasteaedade puhul on palju olulisemaid muresid, mis vajavad tegelemist.

"2030. aastal hakkavad kehtima uued alushariduse nõuded ja see tähendab, et ligi 80 Tallinna lasteaeda nendele nõuetele ei vasta. See on esimene ülesanne ja see on väga suure raha investeerimisvajadusega," lausus Isamaa juht ja Tallinna linnapea kandidaat Urmas Reinsalu.

"Kõige suurem probleem on praegu sõimekohtade kättesaadavus. Kevadise seisuga oli sõimekohtade järjekord Tallinnas ligi 3000. Eriti suur probleem kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. Praegu öeldakse kesklinna lapsevanematele, et pange oma laps Lasnamäele lasteaeda ja see ei ole tegelikult normaalne," sõnas Reinsalu.

Parempoolsed toetavad lasteaia kohatasu säilimist. Erakonna juht Lavly Perling märkis, et neid kohti ei peaks maksma inimesed, kes oma lapsi lasteaeda ei pane.

Tallinnas suurima toetusega Keskerakond tahab endiselt lasteaia kohatasu kaotada, et jätkata pooleli jäänud plaane. See aga ei välista kohtade juurdeloomist.

"Investeeringute maht on tegelikult palju suurem, kui see tegevuskulu, mis on seotud tasuta lasteaia kontseptsiooniga. Tegelikult oleks vaja leida umbes kümme kuni 12 miljonit eurot veel tegevuskuludeks, et lasteaed oleks tasuta. Aga see tähendab ühe või kahe lasteaia renoveerimise kulu," ütles Keskerakonna juht ja Tallinna linnapea kandidaat Mihhail Kõlvart.

Sotsid ei hakka pärast valimisi esmajärekorras kohatasu kaotamist läbi suruma, ent ei kavatse seda ka pidurdada.

"Meie taha kindlasti lasteaia kohatasu ärakaotamine ei jää, aga kindlasti meie eelistus on kõigepealt ehitada välja kodulähedased lasteaiad. Näiteks Pikaliiva asumis on puudu, Lepiku asumisse kohe soovime teha, Kalamajas ja Kesklinnas - on väga palju kohti, kus kodulähedasi lasteaedu ei ole üldse," sõnas SDE Tallinna piirkonna juht Madle Lippus.

EKRE toetab tasuta lasteaiakohti. Eesti 200 on endiselt kohatasu säilitamise poolt.