X!

ERR Moldovas: parlamendivalimistel selgub, kas riik jätkab EL-i kursil

Välismaa
Moldovas toimuvad pühapäeval parlamendivalimised.
Moldovas toimuvad pühapäeval parlamendivalimised. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/DUMITRU DORU
Välismaa

Moldova pühapäevastel parlamendivalimistel on kaalul, kas riik jätkab liikumist Euroopa Liidu kursil või tugevdavad oma haaret taas moskvameelsed jõud. Kampaaniat Euroopa ühes vaeseimas riigis on iseloomustanud Venemaa ulatuslik mõjutustegevus.

Moldovas võimulolev PAS partei lõpetas valimiskampaania marsiga läbi Chisinau.

"Mina toetan Moldova Euroopa-integratsiooni ja ma ei toeta Venemaad," ütles Vladislav.

"Tahame, et meie lapsed elaksid hästi ja rahulikult, nagu Euroopa Liidu riigid," sõnas Viorelia.

PAS partei kutsub valijaid toetama Euroopa kurssi. Kas see toetus kujuneb nii tugevaks, et nad saavad ka valitsuse moodustada, selgub pühapäeval.

Paljud moldovlased kavatsevad kõigele vaatamata valida Moskva suunas vaatavaid poliitikuid.

"Moldova ühiskond on läänemeelne ühiskond ja Euroopa-meelne ühiskond. Kahjuks peab Venemaa Moldova vastu hübriidsõda ja teeb seda kasutades kahte vahendit – hirm ja raha," lausus peaminister Dorin Recean.

"On raske seista vastu Venemaa agressiivsele propagandale, mis on suunatud inimestele ja kasutab ära nõrku kohti, nagu hinnatõusud, mis on meid mõjutanud viimasel aastal, rõhub hirmule sõja ja eskalatsiooni ees, püüdes panna meid kartma edasi lääne poole liikumist, et mitte provotseerida Venemaad meid ründama, et mitte korrata Ukraina stsenaariumit ja nii edasi," ütles mõttekoja IPRE juht Iulian Groza.

Analüütikud hindavad mõjutustegevuste ulatust sadades miljonites eurodes. Moldova omakorda on sellele vastanud läbiotsimiste, kinnipidamiste ja parteide kõrvaldamisega valimistelt. Moldova venemeelseimas piirkonnas Gagauusias annavad bussi ootavad prouad aimu, millisetele meeleoludele inforünnakutega rõhutakse.

"Me elasime kommunismi ajal ja muide elasime hästi, tegime tööd, aga kord oli majas ja ei olnud nii palju varastamist. Aga kas me praegu elame?" sõnas Vassilissa.

"Me ainult eksisteerime praegu, mitte ei ela," ütles Maria.

Valimissüsteemi küberturvalisust aitab tagada ka Eesti e-riigi akadeemia oma ekspertidega.

"See, mida ma näinud olen, annab küll tunnistust, et vastaspool ei maga. Aga teisalt ei ole ma näinud ka Moldovat sedavõrd palju ettevalmistamas," sõnas E-riigi Akadeemia küberturbeekspert Tõnu Tammer.

Valimistulemusi prognoosida on raske. Kõige tõenäolisemalt läänemeelne PAS küll võidab, aga ei pruugi saavutada parlamendienamust.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

säravad tähed

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:22

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

21:19

Jõgeval peetud Eesti künnimeistrivõistlustel sai näha mitme põlvkonna masinaid

21:17

Pühapäeval võid sadada vähest hoovihma

21:13

Iga-aastane militaarõppus Orkaan pani üksused proovile Saaremaal

21:10

ERR Moldovas: parlamendivalimistel selgub, kas riik jätkab EL-i kursil

21:10

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

20:54

Mets kuulus pika vigastuspausi järel esmakordselt koosseisu

20:30

Jahe kevad ja vihmane suvi vähendasid õunasaaki

20:30

Jõgeval näidati avalikkusele künnirobotit

20:17

Crystal Palace lõpetas üleminutite väravaga Liverpooli võiduseeria

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.09

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

18:18

Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki Uuendatud

26.09

Töölepingu seaduse muudatused lubavad 15–17-aastastel töötada kaks tundi päevas

26.09

Sõja 1311. päev: Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

14:10

Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire Uuendatud

09:11

Rakveres tehti ümber väidetavalt kohe korralikult tehtud Ukuaru väljak

16:12

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

26.09

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

26.09

Eesti 200 juht riigikogus: automaks on tulnud, et jääda

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

ilmateade

loe: sport

21:22

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

21:10

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

20:54

Mets kuulus pika vigastuspausi järel esmakordselt koosseisu

20:17

Crystal Palace lõpetas üleminutite väravaga Liverpooli võiduseeria

loe: kultuur

16:24

Pildid: kunstiakadeemia galeriis avati kaks uut näitust

15:56

Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

loe: eeter

15:22

Dirigent Mihhail Gerts: orkester peab igas proovis vähemalt korra naerda saama

12:41

VIDEO | "Ringvaade" külastas Koplis seisvat Bekkeri veetorni

11:26

Kaheksa küsimust klassikatähele: Harald Trass

09:02

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja: üks suur tööalane unistus on täitunud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (27.09.2025 18:00:00)

17:45

Moldova homsed parlamendivalimised otsustavad riigi kursi

17:45

Tallinnas on erakondade seas võrdselt lasteaia kohatasu kaotamise pooldajaid ja vastaseid

26.09

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

26.09

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

26.09

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

26.09

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

26.09

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

26.09

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

26.09

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo