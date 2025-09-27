ERR Moldovas: parlamendivalimistel selgub, kas riik jätkab EL-i kursil

Moldova pühapäevastel parlamendivalimistel on kaalul, kas riik jätkab liikumist Euroopa Liidu kursil või tugevdavad oma haaret taas moskvameelsed jõud. Kampaaniat Euroopa ühes vaeseimas riigis on iseloomustanud Venemaa ulatuslik mõjutustegevus.

Moldovas võimulolev PAS partei lõpetas valimiskampaania marsiga läbi Chisinau.

"Mina toetan Moldova Euroopa-integratsiooni ja ma ei toeta Venemaad," ütles Vladislav.

"Tahame, et meie lapsed elaksid hästi ja rahulikult, nagu Euroopa Liidu riigid," sõnas Viorelia.

PAS partei kutsub valijaid toetama Euroopa kurssi. Kas see toetus kujuneb nii tugevaks, et nad saavad ka valitsuse moodustada, selgub pühapäeval.

Paljud moldovlased kavatsevad kõigele vaatamata valida Moskva suunas vaatavaid poliitikuid.

"Moldova ühiskond on läänemeelne ühiskond ja Euroopa-meelne ühiskond. Kahjuks peab Venemaa Moldova vastu hübriidsõda ja teeb seda kasutades kahte vahendit – hirm ja raha," lausus peaminister Dorin Recean.

"On raske seista vastu Venemaa agressiivsele propagandale, mis on suunatud inimestele ja kasutab ära nõrku kohti, nagu hinnatõusud, mis on meid mõjutanud viimasel aastal, rõhub hirmule sõja ja eskalatsiooni ees, püüdes panna meid kartma edasi lääne poole liikumist, et mitte provotseerida Venemaad meid ründama, et mitte korrata Ukraina stsenaariumit ja nii edasi," ütles mõttekoja IPRE juht Iulian Groza.

Analüütikud hindavad mõjutustegevuste ulatust sadades miljonites eurodes. Moldova omakorda on sellele vastanud läbiotsimiste, kinnipidamiste ja parteide kõrvaldamisega valimistelt. Moldova venemeelseimas piirkonnas Gagauusias annavad bussi ootavad prouad aimu, millisetele meeleoludele inforünnakutega rõhutakse.

"Me elasime kommunismi ajal ja muide elasime hästi, tegime tööd, aga kord oli majas ja ei olnud nii palju varastamist. Aga kas me praegu elame?" sõnas Vassilissa.

"Me ainult eksisteerime praegu, mitte ei ela," ütles Maria.

Valimissüsteemi küberturvalisust aitab tagada ka Eesti e-riigi akadeemia oma ekspertidega.

"See, mida ma näinud olen, annab küll tunnistust, et vastaspool ei maga. Aga teisalt ei ole ma näinud ka Moldovat sedavõrd palju ettevalmistamas," sõnas E-riigi Akadeemia küberturbeekspert Tõnu Tammer.

Valimistulemusi prognoosida on raske. Kõige tõenäolisemalt läänemeelne PAS küll võidab, aga ei pruugi saavutada parlamendienamust.