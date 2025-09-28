Venemaa alustas ööl vastu pühapäeva suurt raketi- ja droonirünnakut Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, kasutades rakettide väljasaatmiseks ka raskepommitajaid. Reaktsioonina Ukrainas toimuvale tõstis Poola oma õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse.

Oluline Ukraina sõjas pühapäeval, 28. septembril kell 7.50:

- Venemaa alustas Ukraina vastu suurt drooni- ja raketirünnakut;

- Poola tõstis Ukrainas käiva raketirünnaku tõttu oma hävitajad õhku;

- Ukraina plaanib suuri relvatehinguid USA-ga;

Venemaa alustas Ukraina vastu suurt drooni- ja raketirünnakut

Venemaa alustas ööl vastu pühapäeva suurt raketi- ja droonirünnakut Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, kasutades rakettide väljasaatmiseks ka raskepommitajaid.

Sõda jälgivate meediakanalite teatel tõusid Murmanski oblastis asuvast Olenja lennuväebaasist kohaliku aja järgi umbes kell 1.45 õhku viis Vene kaugpommitajat Tu-95. Umbes kell 2.25 teatas Kiievi linna sõjaväeadministratsioon, et Venemaal on õhku tõstnud Kinžali rakette kandvad lennukid MiG-31K, mispeale kuulutati kogu Ukrainas välja õhuhäire.

Ukraina õhujõud andsid kell 3.52 välja hoiatuse, et Venemaa oli tõenäoliselt saatnud Saraatovi oblastis asuvast Engelsi lennuväebaasist teele pommitajad Tu-95.

Öö jooksul ohustasid Kiievit ja teisi linnu Shahed-tüüpi droonide parved ning Kiievi linnapea Vitali Klitško teatas, et pealinnas hävis droonirusude tõttu osaliselt viiekorruseline hoone.

Mitmes linnaosas sai elamutaristu kahjustada, teatas Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juht Tõmõr Tkatšenko. Vähemalt kaks inimest sai vigastada, kellest üks on hospitaliseeritud.

Kiievi oblastis puhkesid rünnaku ajal mitmete pealinnaäärsete linnade elumajades ja hoonetes tulekahjud, teatasid piirkondlikud võimud. Päästeteenistused töötavad endiselt rünnakupaikades.

Lisaks on mitmed muud Ukraina piirkonnad pühapäeva varahommikuse seisuga endiselt Venemaa ballistiliste ja tiibrakettide tõttu ohus. Plahvatustest on teatatud lisaks Kiievile veel ka Zaporižžjas ja Hmelnõtskõis.

Zaporižžjas sai rünnakus kahjustada kool ning ühes kõrghoones puhkes tulekahju, teatas piirkonna kuberner Ivan Fedorov. Linnas sai vigastada neli inimest.

Venemaa on 2025. aasta kevadest ja suvest alates intensiivistanud oma õhurünnakute ulatust Ukrainas. Talve lähenemise eel on Ukraina juhid hoiatanud kodanikke Venemaa massiivsete rünnakute eest, mis püüavad purustada riigi energiataristut.

Poola tõstis Ukrainas käiva raketirünnaku tõttu oma hävitajad õhku

Poola ja seal asuvate NATO liitlaste lennukid tõusid ööl vastu pühapäeva õhku seoses Venemaa ulatusliku raketirünnakuga Ukrainale.

"Järjekordsed hävitajapaarid on välja saadetud ning maapealsed õhutõrje- ja radarisüsteemid on viidud kõrgendatud valmisolekusse," seisab Poola relvajõudude operatiivjuhatuse teates, mis sotsiaalmeedias avaldati.

Selles märgitakse, et Venemaa kaugpommitajate tegevuse tõttu, mis osalevad rünnakus Ukrainale, on Poola ja liitlaste lennukid alustanud Poola õhuruumi patrullimist.

Poola relvajõud rõhutasid, et käivitatud meetmed on ennetava iseloomuga ja nende eesmärk on tagada õhuruumi turvalisus ja kaitsta kodanikke, eriti kõrgendatud ohuga külgnevatel aladel.

Poola relvajõudude operatiivjuhatus teatas, et jälgib olukorda ning on valmis koheseks reageerimiseks.

Ukraina plaanib suuri relvatehinguid USA-ga

Ukraina delegatsioon töötab sel sügisel Ameerika Ühendriikides, et viia lõpule kokkulepped USA relvade ostmiseks ja Ukrainas toodetud droonide ekspordiks, teatas president Volodõmõr Zelenski laupäeval Kiievis toimunud pressikonverentsil.

Presidendi kommentaarid järgnevad tema hiljutisele visiidile USA-sse, kus ta kohtus president Donald Trumpiga ja pidas ÜRO Peaassamblee kõrval mitmeid läbirääkimisi maailma liidritega.

Ukraina plaanib nii "megatehingut" – suurt kokkulepet Ameerika relvade ostmise kohta – kui ka "droonitehingut", et müüa Ameerika Ühendriikidele Ukraina mehitamata süsteeme, ütles Zelenski.

"Oleme läbi arutanud peamised üksikasjad, jõudnud kokkuleppele (USA) presidendiga ja nüüd liigume edasi praktilise rakendamise juurde," ütles Zelenski.

Kiiev on koostanud nimekirja relvadest, mida soovib USA-lt osta, koguväärtuses umbes 90 miljardit dollarit, ütles Zelenski. Ukraina on huvitatud ka eraldi lepingutest muud tüüpi relvade, eriti kaugmaarakettide ostmiseks.

Zelenski ütles, et ta ei saa sellise lepingu kohta rohkem üksikasju avaldada, kuna tegemist on "väga tundliku teemaga".

Briti väljaanne The Telegraph kirjutas reedel, et Zelenski palus Trumpi nende kohtumise ajal ÜRO-s varustada Ukrainat rakettidega Tomahawk, mille lennukaugus on kuni 2500 kilomeetrit ja lõhkepea kaal 450 kilogrammi, mis ületab märksa kõigi seni lääneriikidelt saadud kaugmaarakettide võimekuse.

Zelenski ütles, et valitsus valmistab ette ka Ukrainas toodetud relvade kontrollitud eksporti riikidesse väljaspool USA-d. Selle raames ekspordib Ukraina oma ülemäärast sõjavarustust ja kasutab saadud tulu kiiresti vajaminevate relvade ostmiseks.

See skeem on mõeldud Ukraina sõjaliste vajaduste rahuldamiseks, kuigi president tunnistas, et see võib olla mõnede kaitseettevõtete jaoks pettumus.

"Ma ei ole kindel, et kõik meie ettevõtted on rahul – nad tahavad müüa kõike korraga kõikjal –, kuid loomulikult on meie prioriteet Ukraina armee varude täiendamine," ütles Zelenski. "Ja see on igal juhul meie prioriteet kuni sõja lõpuni, seega eksporti kontrollitakse kuni sõja lõpuni."

Ukraina kavatseb sõlmida ekspordilepinguid Ameerika Ühendriikide, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika riikidega, ütles Zelenski, lisades, et mitmed Aafrika riigid on juba esitanud oma ettepanekud ja Kiiev on juba otsustanud, milline riik saab tema esimeseks partneriks.

Rohkem üksikasju avalikustatakse lähitulevikus, lubas Zelenski.

President kinnitas ka, et Ukraina on saanud Iisraelilt Patriot õhukaitsesüsteemi, mis on juba kuu aega töös olnud, ning ütles, et sügisel on oodata veel kahe Patrioti saabumist Saksamaalt.