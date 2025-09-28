"AK. Nädal": hinnasõda tõi Eesti mootorikütuse turule uue olukorra

"AK. Nädal" vaatles olukorda mootorikütuse turul, kus üks tanklakett vallandas septembri alguses hinnasõja, kui loobus kliendikaardi hinnast ja langetas tanklas selle kõigile ühele tasemele. Seetõttu pole enam tanklates ühesuguseid hindu, millega Eesti tarbija pidi aastaid leppima. Konkurentsiamet pole veel jõudnud selgusele, kas ühesugune hind tähendas kartellikokkuleppeid või lihtsalt hoolikat turujälgimist.

Septembri alguses teatas tanklakett Neste, et lõpetab kliendiprogrammiga kütuse soodushinnaga müümise ning langetab hinnad kõigile ostjatele ühele tasemele.

Neste müügijuht Martin Õunap ütles, et Neste müügistrateegia tõi Eesti mootorikütuse turule täiesti uue olukorra.

"Hästi pikalt on turg toiminud ühtemoodi ja täna see kindlasti on väikene muudatus turul," märkis Õunap. "Põhjuseid võib leida mitmeid. Meie vaates on lihtsalt tegemist sellega, et me oleme kuulanud oma klientide tagasisidet ja teisest küljest kasutame ära oma Soome kolleegide kogemuse. Soomes on kaheksa aastat sama Ekspress-kogemus juba kasutusel olnud ja toimib väga hästi, kliendid on selle väga hästi vastu võtnud. On näha vilkamat külastatavust küll."

Õunapi sõnul reageerisid konkurendid Neste klientide lojaalsusprogrammist loobumisele ootuspärastelt. Hinnad muutusid tanklates erinevateks ja tänaseks on veel üks tanklakett kliendisoodustustest loobunud. Kuid teised seda veel teinud pole.

Terminali juhatuse liige Alan Vaht sõnas, et lojaalsusprogrammist loobumine on kliendi petmine. "Lojaalsusprogramm on ikkagi mingisugune väärtus, mille sa annad kliendile tagasi. Sa oled lubanud seda kliendile ja kui sa midagi hakkad ära võtma, see on kliendi petmine," lausus ta.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna märkis, et klient saab nüüd valida, millist lähenemist ta eelistab.

"Kas eelistab, kus väärtustatakse lojaalsust koos erinevate pakkumistega, nii tarbimise suurtust kui kliendiks olemise pikkust, või eelistab seda, et mul ei ole mingisugust kaarti vaja, ma tulen ja tangin ja on kõik," rääkis Kärsna. "Meie kogemus on see, et kliendid on väga tugevalt eelistanud lojaalsusprogrammi."

Tanklakettide vahel on alanud on võitlus, mida peenema nimega kutsutakse tasakaalu otsimiseks turul. Mitmes kütusefirmas töötanud Vaht ütles, et viimati oli selline olukord 2016. aastal, mil kadus hinnavahe kallima mehitatud ja odavama automaattankla vahel.

"Niipalju kui ma olen kütuseturul olnud, on see võitlus pidevalt olnud üle tee tanklate vahel, käib pidev selline kassi-hiire mäng. Ja kui nüüd viimased üheksat aastat olime olukorras, kus olid ühetaolised hinnad, ega see ka tarbijatele ei meeldinud. Ei meeldinud see, et oli maakohades kallim, ei meeldinud ka viimastel aastatel see, et oli ühetaoline hind igal pool, süüdistati kartellikokkuleppes. Nüüd me oleme siis olukorras, kus me olime üheksa aastat tagasi, ainult et see amplituud on väga palju suurem ja see tulebki sellest, et ei ole seda õiget tasakaalu punkti leitud," rääkis Vaht.

Kuid enam pole olukorda, kus ühe tankla hinnamuutus toob ka üle tee asuva teise kütusefirma hinna samale tasemele.

"Kusagil on kallim viis senti, kusagil on kümme senti koguni kallim, kusagil on tanklakettide vahel võrdsed hinnad – see on hinnasõda," ütles Vaht.

Alexela juhatuse liige Kärsna tõdes, et erinevad hinnad on tulnud, et jääda. "Nii tanklakettides kui ka piirkonniti võib-olla. Sõltuvalt konkurentsist, aga loomulikult erinevatest kuludest. Praegu pigem käib tasakaalu otsimine. Küsimus, kas hinnad jäävad nii madalaks, siis kindlasti mitte. Sest nagu paljud on öelnud, et täna tihti on päevi, kus müüakse alla maailmaturu hinna. See ei ole jätkusuutlik, ei saa kaua kesta," rääkis ta.

Konkurentsiamet jälgib mootorikütuse turgu kogu aeg ja on uurinud, kas kütusemüüjad on varem hinna osas kokkuleppeid teinud.

Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse juhataja Kadri Leplikult rääkis, et amet otsib võimalikke kokkuleppeid või kartellile viitavaid mustreid, kuid lõplikult järeldused teeb pärast raporti valmimist. Raport valmib järgmisel aastal. Kui selle analüüsist nähtub võimalikke rikkumise kahtlusi, siis saab amet alustada järelevalve menetlust.