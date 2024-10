Täismahus: Mailis Repsi kohtuotsus

Harju maakohus mõistis endise haridusministri Mailis Repsi (KE) eelmisel nädalal omastamises ja kelmuses süüdi ning nüüd on avalik ka kohtutotsus, mis pole veel jõustunud.

Harju maakohus tunnistas Repsi süüdi omastamises ja kelmuses ning mõistis talle liitkaristusena vangistuse üks aasta ja viis kuud. Kohus otsustas jätta Repsile mõistetud vangistuse tingimisi kohaldamata, kui ta kaheaastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) tsiviilhagi rahuldas kohus osaliselt ja mõistis Repsilt välja 6070 eurot ning sellega seonduva viivise. Ülejäänud tsiviilhagi nõude summas 112 749 eurot jättis kohus riigi kanda.

Menetluskuludena tuleb Repsil tasuda riigituludesse teise astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 1230 eurot ning osaliselt HTM-i õigusabikulud summas 3877 eurot.

Riigiprokurör Kadri Väling ütles reedel, et prokuratuur on kohtuotsusega väga rahul ega plaani otsust edasi kaevata. Repsi kaitsja Paul Keres ütles Delfile, et nad kaebavad otsuse edasi kogu süüdimõistva osa ulatuses.