Tallinna ringkonnakohus muutis Mailis Repsi kriminaalasjas maakohtu otsust

Harju maakohus mõistis 27. september 2024 Mailis Repsi süüdi omastamises ja kelmuses. Ringkonnakohus pidas nii omastamise kui ka kelmuse süüdistust põhjendatuks mõnevõrra väiksemas ulatuses kui maakohus. See-eest leidis ringkonnakohus, et maakohus on teinud vigu tsiviilhagi lahendamisel ning mõistis riigi kasuks välja suurema kahjuhüvitise kui maakohus.

Ringkonnakohus mõistis Mailis Repsi õigeks süüdistuses, et ta omastas ministeeriumi eelarvelisi vahendeid, kasutades neid ministeeriumis oma sünnipäevaürituse korraldamiseks ministeeriumi töötajatele ja haldusala asutuste esindajatele. Ringkonnakohus leidis, et tegemist oli üritusega, mille võis lugeda ministeeriumi motivatsiooniürituste hulka hoolimata sellest, et see korraldati ministri sünnipäeval.

Ringkonnakohus ei muutnud aga maakohtu seisukohta ministeeriumi kulul erakonnakaaslastele restoranis Mon Repos õhtusöögi korraldamist puudutavas osas – ses osas jäi süüdimõistev otsus muutmata.

Veel leidis ringkonnakohus, et WRC Rally Estonial käimise kulude kinni maksmise süüdistusest pole alust Mailis Repsile ette heita ministeeriumi autojuhi majutuskulu ministeeriumi kanda jätmist.

Ringkonnakohus mõistis Mailis Repsilt riigi kasuks välja suurema kahjuhüvitise, kui seda tegi maakohus. Nimelt leidis maakohus, et Mailis Reps tekitas riigile kahju sellega, et andis ministeeriumi töötajatele ulatuslikult ülesandeid isiklikes huvides, kuid jättis kahjuhüvitise välja mõistmata, sest kahju täpset suurust polnud kohtu hinnangul võimalik tuvastada. Riigi esindaja osutas esitatud apellatsioonis, et seaduse kohaselt peab sellisel juhul kohus määrama hüvitise suuruse hinnanguliselt. Ringkonnakohus nõustus sellega.

Kokkuvõttes jääb kehtima Mailis Repsi süüdimõistmine omastamises ja kelmuses ning talle mõistetud karistus 1 aasta ja 5 kuud vangistust, mis jäetakse 2-aastase katseajaga tingimisi täitmisele pööramata.

Kaitsjate taotlused mõista Mailis Repsi kasuks välja hüvitis menetluses tekitatud kahju eest ja kohustada prokuratuuri vabandama jättis ringkonnakohus rahuldamata.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust ka menetluskulude jaotuse osas. Uue otsuse kohaselt peab Mailis Reps hüvitama Eesti Vabariigile (Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu) kannatanu kohtueelses menetluses ja maakohtus kantud õigusabikulusid summas 46 426,5 eurot. Lisaks jäävad 17 000 euro ulatuses kulud riigi kui menetleja ning 14 119,5 euro ulatuses riigi kui kannatanu kanda. Samuti mõistis ringkonnakohus riigilt Mailis Repsi kasuks tema kaitsjate tasuna 52 000 eurot.

Riigiprokurör Liis Vainola hinnangul tuleb Repsi tegevust vaadelda tervikuna, kuna see näitab käitumismustrit, kus ta ei teinud vahet isiklike ja ministeeriumi vara kasutamisel.

"Kohtus on kinnitust leidnud, et tema tegevus oli teadlik – ta mõistis, et ministeeriumi eelarvest ei tohi katta isiklikke kulusid ega kasutada ministeeriumi töötajaid enda isiklikuks hüvanguks. Seetõttu ei ole prokuratuuri hinnangul küsimus ainult üksikutes rikkumistes, vaid laiemas hoiakus, mis eirab seadusi ja ühiskondlikke norme. Rikkumisele lisab tõsidust, et Mailis Repsi ülesanne oli juhtida ministeeriume ja kujundada riigi elu kõrgeimal tasemel," lausus Vainola.

"Riigiprokuratuur tutvub Tallinna ringkonnakohtu otsuse õiguslike põhjendustega ja otsustab seejärel, kas on alust pöörduda riigikohtusse," lisas Vainola.