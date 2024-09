Kohus mõistis Mailis Repsi süüdi

Repsi kaitsjad taotlesid tema õigeksmõistmist ning üle veerand miljoni euro hüvitist, sest Repsil polnud võimalik jätkata tööd riigikogus. Reps on nimetanud süüdistusega meedias kaasnenut tema tühistamiseks.

Reps märkis varem, et prokuratuur oleks temaga oportuniteedile läinud, kuid haridus- ja teadusministeeriumi tsiviilhagi seda teha ei lasknud. Repsi sõnul on ministeeriumi hagi näol tegemist poliitilise kättemaksuga.

Haridusministeerium nõudis tsiviilhagiga Repsilt 120 000 eurot, millele lisandub viivis, mis on praeguseks kasvanud üle 30 000 euro.

Kriminaalasjas taotles prokurör Repsile omastamise eest kuue kuu pikkust vangistust ja kelmuse eest aastast vangistust, nii et kergem karistus arvataks kaetuks raskemaga ning ei nõua karistuse täitmisele pööramist, mis tähendab kokkuvõttes aastast tingimisi vangistust.

Repsi kaitsja Paul Keres on ERR-ile öelnud, et prokuröri nõudmine on täiesti põhjendamatu, sest kuritegu ei ole toime pandud.

Mailis Reps ise otsuse lugemisel kohtusaalis ei viibinud.