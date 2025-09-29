Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna

Ärm ütles, et keeleseaduse muutmine ühiskonna ja riigi vaates on täiesti mõistetav, aga kinoäri poolt vaadates tähendab see kinokülastajate arvu vähenemist mitte ainult Ida-Viru kinodes, vaid igal pool, kus on venekeelse emakeelega sihtgrupp ja inimesed, kes on harjunud meelelahutust tarbima oma emakeeles.

"Nad on pigem vanem generatsioon, kes on dubleeritud filmidega üles kasvanud. Kindlasti see muudatus tähendab kinodele vaatajate arvu vähenemist, sellepärast, et ega nad meelelahutust või filmi tarbimata ei jäta, lihtsalt minnakse teistesse kanalitesse, kus saab selle oma emakeeles kätte," lausus Ärm.

Ärmi hinnangul ei tasu loota, et riigi samm filmide dubleerimine vene keelde kaotada keskealist ja vanemat generatsiooni eesti keelt õppima paneb. "See kindlasti oma eesmärki ei täida," lausus Ärm.

Apollo Grupil on Ida-Virumaal kinod Narvas ja Jõhvis.

"Narva puhul on lood väga-väga halvad, sest teatavasti seal on äärmiselt madal eesti keele oskus ja kino teenindab ikkagi 90 pluss protsenti vene keelt kõnelevat publikut. Ma ei hakkaks siin ennustama, aga välistatud ei ole kindlasti üldse mitte selle kino lihtsalt kinnipanek. Sest ega see film tarbimata ei jää, lihtsalt ta leitakse teistest kanalitest üles," sõnas Ärm.

Ärmi sõnul on Jõhvis eestikeelset klientuuri mõnevõrra rohkem kui Narvas, aga domineeriv on ikkagi vene keel.

"Ja ka Tallinnas on mõned kinod selgelt sellised, kus on vene dublaažiga filmide suurem osakaal kui mujal," lausus Ärm.

Ärmi sõnul seadusemuudatuse osas kinopidajatega ei konsulteeritud. "Minuga kindlasti mitte, ma arvan, et meie ettevõttega ka mitte," lausus Ärm.

Ärm ei oska öelda, millised on majanduslikud mõjud Apollo kinodele, kui vaatajaid peaks tulevikus vähemaks jääma. Samas kinopileti hinnale ta siin mõju ei näe. "Tahame hoida kinopileti hinna mõistlikul tasemel ja pigem teeme rohkem sooduspakkumisi," lausus Ärm.

Eelmise nädala neljapäeval teatas valitsus, et tahab keelata muudatustega keeleseaduse eelnõus võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise. Lastefilmide dubleerimise võimalus jääb alles.

"Korrastame kinodes näidatavate filmide keelekasutust. Vastavalt keeleseadusele võõrkeelde dubleeritud filmide näitamine on kinos lubatud vaid lastele, täiskasvanute filmid on subtiitritega ja ilma dublaažita ja originaalkeeles," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) valitsuse pressikonverentsil.