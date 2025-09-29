Saksa lennundushiid Lufthansa kärbib 4000 töökohta

Saksamaa suurim lennufirma Lufthansa teatas, et koondab 2030. aastaks 4000 töökohta.

Lufthansa teatas, et koondamised puudutavad peamiselt administratiivseid ametikohti.

Ettevõtte kavatseb oma tegevust digitaliseerida, automatiseerida. Enamik töökohtade kadumisest leiab aset Saksamaal, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau".

Lufthansas töötab praegu ligi 103 000 inimest ning ettevõtte juhatuse eesmärk on suurendada ärikasumit.

Tulusama äritegevuse saavutamiseks kavatseb ettevõte oma gruppi kuuluvaid lennufirmasid tihedamalt integreerida. Lufthansa kontserni kuuluvad veel ka sellised lennufirmad nagu Austrian Airlines ja Swiss.

Kulude kokkuhoiu raames kavatseb Lufthansa oma lennukiparki moderniseerida ning 2030. aastaks peaks ettevõte saama kuni 230 uut lennukit.