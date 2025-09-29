Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

Sillamäele tekstiilijäätmete tehast rajavates ettevõtetes, keda 39 miljoni euroga toetab õiglase ülemineku fond, oli varem suurim osanik Greenful Holding B.V, kuid nüüdseks on viimase osalus kahanenud varasema 49 protsendi juurest kõigest 2,3 protsendini.

Selle aasta jaanuaris teatas ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA), et annab õiglase ülemineku fondi kaudu 39 miljonit toetust ettevõttele, mis kavatseb kokku ligikaudu 100 miljonit euro suurust investeeringut nõudva tekstiilijäätmete sorteerimis- ja purustamiskeskuse, tekstiilikiust ehitusplaatide tootmise ning ehituspaneelide tootmise tehase.

Kolmel tekstiilijäätmete töötlemisega tegelema hakata plaanival firmal oli ühine osanik Greenful Holding B.V, mida juhib endine kiirlaenuärimees Toomas Allikas.

Äripäev kirjutas esmaspäeval, et praeguseks on Allika juhitav ettevõte jäänud projekti juures pisiosanikuks ning allikate sõnul on põhjus partnerite rahulolematus, et ta ei panustanud lubade taotlemiseks ja muudeks tegevusteks kulunud sadadesse tuhandetesse ulatuvate kulude katmisse, pole täitnud lubadust kaasata projekti rahvusvahelisi investoreid ning lisaks on Allika varasem isiklik pankrot raskendanud pankadest laenusaamist.

ERR on varem kirjutanud, et 80 protsenti projektiks vajalikust summast plaanib jäätmetöötleja laenata pankadelt.

Äriregistrist ilmneb, et selle aasta juulis allkirjastasid Greenful Sillamäe osanikud Greenful Holding B.V, MovePrep OÜ ja OÜ Hundipea põhikirja muutmise otsuse, millega suurendasid osakapitali 10 000 eurolt 210 000 eurole ning välistasid Greenful Holding B.V eesõiguse märkida uusi väljastatavaid osasid.

Samasuguse muudatuse, nii et osakapital suurenes 210 000 euroni ning välistati Greenful Holdingu eesõigus uusi väljastatavaid osi märkida, tegid ka Greenful SIP-i ja Tekstiili Taaskasutuse OÜ osanikud.

Nii Tekstiili Taaskasutuse OÜ-i, Greenful SIP OÜ kui ka Greenful Sillamäe juhatusse kuuluv Andres Männiko ütles ERR-ile, et ei soovi teemat kommenteerida ning Tekstiili Taaskasutuse juhatuse liige Kalle Grents ei olnud esmaspäeval kommentaarideks kättesaadav.

Toomas Allikas ütles Äripäevale, et väited partnerite rahulolematuse kohta on külajutud ega vasta tõele: suures pildis on Sillamäe projektiga kõik hästi, EISA garantii on aktiivne, toode on müüdud ning ka kliente on juba palju.

Soome pangad ning ka mitu Kesk-Euroopa panka on Allika kinnitusel öelnud jah-sõna ning pankade ja fondide rahastuse taga projekt päris kindlasti ei ole.

Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondist saab üks ettevõte taotleda maksimaalselt 13 miljonit eurot, kuid Greenfuli 39 miljoni euro suurune toetussumma tuleneb asjaolust, et tekstiilijäätmete väärindamisega plaanib tegelema hakata kolm ettevõtet, tegutsedes tervikliku tootmisahelana.

Toetusraha saavad ettevõtted kätte alles siis, kui kulud on juba tehtud ja heaks kiidetud. EISA toetuste osakonna juht Monica Hankov kinnitas ERR-ile, et praeguseni pole kolme ettevõtte töös olevatele projektidele väljamakseid tehtud.

Hankov tõi välja, et vastavalt majandus- ja tööstusministri määrusele on aega õiglase ülemineku fondi rahastusega projekte ellu viia kuni 31. augustini 2029.

Jaanuaris kavandasid ettevõtte esindajad, et tehased alustavad tootmist 2026. aasta lõpus ning palkavad selleks 150 inimest.