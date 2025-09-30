Jaekaubanduse müügimaht võttis augustis suuna alla

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak tõi välja, et alates eelmise aasta detsembrist kasvanud jaekaubandusettevõtete müügimaht hakkas augustis kahanema.

"Müügimahu vähenemist mõjutasid nii tööstuskaupade kui ka toidukaupade kauplused. Enim just toidukaupade kauplused, kus müügimaht kahanes eelmise aasta augustiga võrreldes viis protsenti," sõnas Pihlak.

Tööstuskaupade kaupluste müügimaht hakkas augustis vähenema ning kahanes eelmise aasta sama ajaga võrreldes kaks protsenti. Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 14 protsenti vähenes müügimaht posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes.

"Siin tuleb tähele panna, et kui inimesed tellivad endale kaupa posti või interneti teel väljastpoolt riiki, siis see ei kajastu Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahus," märkis Pihlak.

Tööstuskaupade kaupluste müügimaht kahanes augustis veel viis protsenti muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad, neli protsenti majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes ning kaks protsenti apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes.

Müügimaht suurenes neli protsenti nii tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes kui ka kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil. Muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga, kasvas müügimaht kaks protsenti.

Kütusemüüjate müügimaht kasvas augustis aastavõrdluses kuus protsenti.

Juuliga võrreldes vähenes augustis jaekaubandusettevõtete müügimaht kolm protsenti. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal jäi müügimaht eelmise kuu tasemele.

Aasta esimese kaheksa kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kaks protsenti.