Aprillis jaekaubandusettevõtete müügimahu kasv aeglustus

Kütusehinnad Neste tanklas 23. aprilli hommikul. Autor/allikas: ERR
Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli aprillis 954 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama kuuga oli kaks protsenti enam, võrreldes märtsiga aga neli protsenti vähem, teatas statistikaamet. Autokütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht taas suurenes, toidukaupade müügi vähenemine jätkus.

Statistikaameti juhtivanalüütik Johanna Linda Pihlak ütles, et kui märtsis suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes seitse protsenti, siis aprillis kasv mõnevõrra aeglustus.

"Aprillis mõjutasid jaekaubandusettevõtete müügimahu suurenemist mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted ja tööstuskaupade kauplused," lisas ta.

Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht aprillis taas suurenes, kuid kasv aeglustus märgatavalt.

"Eelmise aasta sama ajaga võrreldes suurenes nende ettevõtete müügimaht kolm protsenti," sõnas Pihlak. Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu ei hõlma ainult mootorikütuste müüki, vaid kogumüüki, kuhu kuulub ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu.

Tööstuskaupade kauplustes suurenes müügimaht 2025. aasta aprilliga võrreldes ühe protsendi, mis oli selle aasta väikseim kasv.

Toidukaupade kaupluste müügimahu vähenemine jätkus ka aprillis, peamiselt toidukaupade hinnatõusu tõttu. Müügimaht kahanes eelmise aasta sama kuuga võrreldes ühe protsendi.

"Toidukaupade kaupluste müügimaht suurenes viimati 2024. aasta märtsis ning on pärast seda kahanenud juba üle kahe aasta," tõi Pihlak välja.

Märtsiga võrreldes vähenes aprillis jaekaubandusettevõtete müügimaht neli protsenti. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel kahanes müügimaht eelmise kuuga võrreldes ühe protsendi.

Aasta nelja esimese kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes viis protsenti.

