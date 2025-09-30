WSJ: Pentagon plaanib rakettide tootmist mitmekordistada

Pentagon plaanib võimaliku Hiina-konflikti valguses kiirendada oma rakettide tootmist ning nõuab väga lühikese ajaga tootmismahtude mitmekordistamist, kirjutab Wall Street Journal .

Pentagonis on toimunud relvade tootmise kiirendamiseks mitmeid kõrgetasemelisi kohtumisi USA raketivalmistajatega, ütlesid asjaosalised. Allikad märkisid, et kaitseministeeriumi aseminister Steve Feinberg mängib selles pingutuses ebatavaliselt aktiivset rolli ning helistab ettevõtete juhtidele iganädalaselt.

Ministeerium kutsus juunis suurimad raketitarnijad Pentagoni nõupidamisele. Kohtumisel, kus osalesid kaitseminister Pete Hegseth ja relvajõudude ülemjuhatuse esimees kindral Dan Caine, olid kohal mitmete relvatootmisettevõtete juhid, turule tulnud uued ettevõtted ning käputäis oluliste komponentide tarnijaid — näiteks raketikütuse ja akude pakkujad.

"USA president Donald Trump ja kaitseminister Pete Hegseth uurivad erakordseid võimalusi meie sõjalise võimekuse suurendamiseks ja laskemoona tootmise kiirendamiseks," ütles Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell, kui temalt nende pingutuste kohta küsiti. "See initsiatiiv on olnud kaitsetööstuse juhtide ja kõrgetasemeliste Pentagoni ametnike vaheline koostöö."

Mõned selle algatusega seotud isikud kardavad, et valitsuse seatud eesmärgid ei ole realistlikud. Üksikute rakettide täielik kokkupanek võib võtta kuni kaks aastat. Uute tarnijate relvade testimine võib võtta mitu kuud ning maksma minna sadu miljoneid dollareid.

Kiirendatud tootmise rahastamise osas on samuti küsimusi. Trumpi administratsiooni "suur ilus" eelarveseadus, mis allkirjastati juulis, tagas viieaastase laskemoona rahastuse näol lisaks 25 miljardit dollarit, kuid analüütikud ütlevad, et Pentagoni agressiivsete eesmärkide saavutamiseks kuluks veel kümneid miljardeid dollareid.

"Ettevõtted ei tooda neid asju lihtsalt niisama," ütles laskemoona ekspert Tom Karako Strategilise ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskusest. "Oodatakse, et valitsus sõlmib nendega lepingu. On vaja rahalist toetust, see ei saa olla pelgalt sõnades."

Kaitsetööstuse ettevõtted nagu Lockheed Martin ja Raytheon on vastanud algatusele tööjõu suurendamise, tootmispindade laiendamise ja varuosade laovarude kasvatamisega. Kuid mõned tarnijad on uute eesmärkide täitmisega raskustes.

Raytheoni emaettevõtte RTX juhatuse esimees ja tegevjuht Christopher Calio ütles 3. juulil Pentagonile suunatud kirjas, et ettevõte on valmis koostööks kaitseministeeriumiga tootmise suurendamiseks, kuid hoiatas, et selleks on vaja lisaraha ja Pentagoni lubadusi laskemoona suurema ostu kohta.

Alates 2022. aastal toimunud Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse, on USA sõjaväeametnikud muretsenud riigi võime pärast relvi toota. Eelmise presidendi Joe Bideni administratsioon käivitas 2023. aastal algatuse laskemoona tootmismahtude suurendamiseks ja tarneahela kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

"Praegune konflikt Ukrainas on olnud äratuskell," ütles tol ajal kaitseministeeriumi aseministri ametit pidanud Bill LaPlante. "Oleme lubanud tootmisliinidel seista, vaadanud, kuidas varuosad vananevad, ning näinud, kuidas allhankijad kas konsolideeruvad või pankrotti lähevad."

Praegused raketitellimused pole suutnud sammu pidada kallite õhutõrjerakettide, sealhulgas Patriotide, mida kasutatakse Ukrainas Vene õhurünnakute tõrjumiseks, kasvava nõudlusega. USA ametnikud soovivad, et nende rakettide varu oleks suurem, et kaitsta baase ja liitlasi Vaikse ookeani piirkonnas.

Juuni lõpuks oli Trumpi administratsioon seadnud veelgi agressiivsemad tootmiseesmärgid. Seejärel lasi USA 12-päevase Iisraeli ja Iraani vahelise konflikti ajal välja sadu tipptasemel rakette, mis veelgi vähendasid riigi raketiarsenali.

Uus nõukogu keskendub 12 relvale, mida Pentagon soovib hoida valmisolekus võimaliku konflikti korral Hiinaga, ütlesid mõned allikad. Nimekirja kuuluvad muu hulgas Patrioti õhutõjeraketid, pikamaa laevatõrjeraketid ja täppislöögiraketid. Patriot on eriti prioriteetne, kuna Lockheed on raskustes ülemaailmse nõudluse kasvu teenindamisega.

Juunis Pentagoni kutsutud relvatootjatel paluti üksikasjalikult kirjeldada, kuidas nad saaksid tootmist lähikuudel ja -aastatel 2,5-kordselt suurendada, selgub dokumentidest. Sõjavägi palus tarnijatel ka kirjeldada, kuidas nad võiksid meelitada ligi uut kapitali erasektorist ja võimalusel litsentseerida oma tehnoloogiat kolmandatele osapooltele.

Septembris sõlmis armee Lockheediga peaaegu 10 miljardi dollari suuruse lepingu ligikaudu 2000 PAC-3 raketi tootmiseks 2024.–2026. fiskaalaastal. Pentagon soovib, et tarnijad toodaksid lõpuks igal aastal sama hulga Patrioti rakette — see hulk on peaaegu neli korda suurem praegusest tootmismahust, teatasid mõned asjaosalised.

Lockheedi pressiesindaja ütles, et ettevõte uurib täiendavaid investeeringuid Patrioti rakettide tootmisse ning ootab järgmistel aastatel praeguse võimekuse ületamist. RTX-i pressiesindaja keeldus kommentaaridest.

Algatus hõlmab ka tarneahelate kaardistamist, et leida võimalusi tootmise parandamiseks, ning alternatiivsete tarnijate otsimist kohtades, kus üksikud tarnijad tekitavad pudelikaelu.

Mõned tarnijad on valmis panustama kapitali enne lepingute sõlmimist. Raketitarnija Northrop Grummani pressiesindaja sõnul on ettevõte "investeerinud vajadust ette nähes üle miljardi dollari tahkekütuse rakettmootorite tootmisrajatistesse" ning plaanib järgmisel neljal aastal tootmist kahekordistada.