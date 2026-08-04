Allikad: USA on sõjas kasutanud ära peaaegu kõik oma kaugmaa täppisraketid

USA armee on viis kuud kestnud Iraani sõja jooksul ära kasutanud suure osa oma ülitäpsete kaugmaa rakettide varust, ütlesid kolm asjaga kursis olevat allikat. See on tekitanud muret USA sõjalise valmisoleku pärast võimalike tulevaste konfliktide jaoks.

Peamiselt on tegemist USA sõjaväe maa-maa-tüüpi rakettidega – Army Tactical Missile Systemsi (ATACMS) ja Precision Strike Missile'itega (PrSM). Kahe allika sõnul on USA ära kasutanud peaaegu kogu nende relvade varu, vahendas Reuters.

Kaugmaa täppisrelvad on USA relvajõudude arsenalis olulisel kohal, sest võimaldavad anda ülitäpseid lööke turvalisest kaugusest.

USA tarnitud ATACMS-id on mänginud olulist rolli ka Ukraina sõjas, võimaldades Ukraina vägedel rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil. PrSM on uuem ja võimekam raketisüsteem, mis on mõeldud lühema tegevusulatusega ATACMS-i järkjärguliseks asendamiseks.

Analüütikute hinnangul oleksid sellised, üle miljoni dollari maksvad raketid olulise tähtsusega ka võimalikus sõjalises konfliktis Hiinaga.

Allikad keeldusid avaldamast, kui palju ATACMS-e ja PrSM-e on USA-l veel alles.

President Donald Trump alustas veebruaris koos Iisraeliga Iraani vastu sõda, ennustades, et konflikt kestab lühikest aega.

Kuid sõja venides väljendasid kolm teemaga kursis olevat inimest muret, et kahanevad raketivarud võivad piirata USA võimet heidutada vastaseid, sealhulgas Venemaad ja Hiinat.

Neljas asjaga kursis olev allikas ütles, et kuigi USA Keskväejuhatus (CENTCOM) – mis juhib USA vägesid Lähis-Idas – on peaaegu ära kasutanud enne sõja algust talle kuulunud maismaalt välja lastavate rakettide varu, on tal olnud võimalik täiendada varusid mujalt maailmast pärit USA sõjaväe ladudest.

Selle loo jaoks intervjueeritud allikad olid nõus rääkima vaid anonüümselt.

Kui Valgelt Majalt küsiti kommentaari raketivarude andmete kohta, edastas administratsioon Trumpi avalduse, milles president ütles, et USA-l on palju rohkem laskemoona kui kellelgi teisel maailmas ja palju rohkem, kui USA-l vaja on.

"Meie kaitsetööstuse ettevõtted toodavad praegu rohkem laskemoona kui kunagi varem ning laiendavad samal ajal oma tehaseid ja seadmeid rekordilises tempos," ütles Trump.

Analüütikud nõustuvad, et teatud tüüpi laskemoona – sealhulgas suurtükimürskude ja mitmete raketitüüpide – tootmine on rekordtasemel, kuid hoiatavad, et varud võivad jääda kaugele alla sellest hulgast, mida vajatakse pikaajaliseks sõjaks.

Lockheed Martin, mis toodab ATACMS-i ja PrSM-i rakette ning ballistiliste rakettide vastast süsteemi THAAD, ei vastanud kohe küsimustele Trumpi avalduste ega varude taseme kohta. Ka Raytheon, mis toodab USA olulisi relvasüsteeme – Tomahawk-tiibrakette ja Patriot-püüdurrakette –, ei vastanud kohe kommentaaripalvele.

Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell ütles, et Ameerika sõjavägi on maailma võimsaim ning tal on olemas kõik vajalik, et täita ülesandeid presidendi valitud ajal ja kohas. "Oleme korraldanud mitu edukat operatsiooni väejuhatustes, tagades samal ajal, et USA sõjaväel on piisavalt võimet oma inimesi ja huve kaitsta," sõnas Parnell.

Kaks allikat ütlesid, et sõjaväejuhid on juba nädalaid hoiatanud presidenti kaitserelvade – sealhulgas ballistiliste rakettide vastu tõhusate Patriot-püüdurrakettide – varude vähenemise eest.

Möödunud nädalal teatasid mitmed meediaväljaanded, et Trump otsustas mitte korraldada Iraanis järjekordset ulatuslikku rünnakut osaliselt seetõttu, et tema sõjalised nõunikud olid hoiatanud USA relvavarude olukorra eest.

USA ametnik lükkas need väited ümber, öeldes, et Trump otsustas uut rünnakut mitte korraldada hoopis Pärsia lahe riikide surve tõttu.

Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse (CSIS) märtsikuise raporti kohaselt olid PrSM-i varud juba sõja alguses väikesed, kuna tegemist on suhteliselt uue laskemoonaga. Samas on USA sõjavägi 2027. aastaks tellinud neid rakette suures koguses.

USA sõjavägi on öelnud, et ATACMS-id viiakse järk-järgult kasutusest välja ning tootmine suunatakse uuematele PrSM-rakettidele.

Eelmisel nädalal avaldas CSIS raporti, mille hinnangul kasutati veebruari ja juuli vahel ära umbes 65 protsenti Patriot-püüdurrakettidest ning USA THAAD-süsteemide ballistiliste rakettide püüdurrakettide varu oli sõja algusega võrreldes vähenenud vähemalt 38 protsenti.

Kuigi Reuters ei ole varude andmeid ise näinud, vastavad need numbrid USA-sisesele infole, ütlesid kaks allikat.

Üks allikas ütles, et USA on sõja algusest alates ära kasutanud veidi vähem kui poole oma ülemaailmsest Tomahawk-tiibrakettide varust.

Reuters ei suutnud seda arvu sõltumatult kinnitada.

Tomahawk on mereväe relv, mida lastakse välja mereväe hävitajatelt, ristlejatelt ja allveelaevadelt. Seda on pikka aega kasutatud USA mereväe peamise vahendina tugevalt kaitstud sihtmärkide ründamiseks ilma piloote ohtu seadmata.

Raytheon, mis kuulub ettevõttele RTX Corporation, on jõudnud Pentagoniga esialgse mitmeaastase kokkuleppeni, mille eesmärk on suurendada Tomahawkide tootmist ning kasvatada ka teiste laskemoonatüüpide tootmist ajal, mil Washington püüab kiiresti oma varusid taastada.