Tallinna Filtri tee piirkonda kerkib riigikaitsemaja

Uude hoonesse kolivad RKIK, kaitseressursside amet ning kaitseväe tervisekeskus.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ja Nordlin Ehitus allkirjastasid lepingu Tallinna uue riigikaitsemaja projekteerimiseks ja ehituseks. Uus hoone tuleb Filtri tee piirkonda ning toob ühe katuse alla kolm riigikaitseasutust: RKIK-i, kaitseressursside ameti ning kaitseväe tervisekeskuse.

Töövõtulepingu maksumus on 9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, teatas RKIK.

"Meil on hea meel, et seni Tallinna eri paikades tegutsenud riigikaitseasutused saavad tulevikus ühise kodu. See loob paremad töötingimused ning soodustab tõhusamat koostööd," ütles RKIK-i põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma.

Projekteeritav hoone jaguneb funktsionaalselt kaheks osaks, administratiivruumideks ja meditsiinivastuvõtu aladeks. Hoonestuse tänavaäärne joon järgib endise kasarmu hoonejoont, luues Filtri tee äärde ühtse tänavaseina.

Planeeringu koostamisel pidas RKIK oluliseks säilitada 1911. aastal Carl Jacobi projekteeritud Juhkentali kasarmuhoone, mis on juugendijärgse uusklassitsismi näide ja oma ajastule iseloomulikult modernne ehitis. "Kuna see on osa Juhkentali laiaulatuslikust sõjaväeehitiste ansamblist ning tähtis sõjaajalooline pärand, siis rekonstrueerime kolmekorruselise kasarmu algses mahus," lisas Voogma.

Tallinna riigikaitsemaja peaks valmima 2027. aastal.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

