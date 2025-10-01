Järvamaa haigla juht eitab süüdistusi halvas juhtimises

Külvar Mand ei nõustu Eesti Ekspressis ilmunud väidetega, et tema juhitud Järvamaa haiglas on tekkinud nii rahaline kui ka töösuhete sügav kriis. Paide linnapea Kaido Ivaski sõnul on haiglas nii rahaline kui ka suhete seis rahuldav.

"Ma ei nõustu väitega sellepärast, et haigla nõukogu kogunes alles reedel ja vaatasime haigla rahalised seisud üle ja ja nõukogu hindas need rahuldavaks. Ei ütleks, et meil praegu oleks ka personalikriisi," sõnas Mand.

Kui haigla nõukogu liige, arst Maarja Brause ütles Eesti Ekspressile, et finantsiliselt on haigla keerulises seisus, siis Mandi sõnul on Järvamaa haigla viimased kaks-kolm aastat olnud ühesuguses stabiilses rahalises seisus.

"Oleme teinud siin lühikese aja jooksul, alates 2022. aastast, väga suuri investeeringud koos kõikvõimalike rahaliste mõjutustega, mis on ka riigis mõjutanud nii tervishoiusektorit kui ka inimesi. Ma pean silmas käibemaksutõusu ja euribori tõusu, mis tavaliselt käivad kaasas koos laenuintressidega. Nii et hetkel pigem ütleme, et olukord on läinud rahulikumaks ja stabiilsemaks," lausus Mand.

Röntgenseadme ostmise teemal ütles Mand, et see on järjekordne pikaajaline investeering pea 20 aastaks ja kuna Järvamaa haigla kuulub kolmele omavalitsusele, siis sellised investeeringud räägitakse ja kaalutakse läbi.

"Kuna viimases EMO ehituses ei tulnud omanikud just otseselt omafinantseeringutega kaasa ja haigla tegi seda oma käibevahenditest ja ka osaliselt laenurahast, siis see oli omanike otsus, et sellise seadme ostmiseks omanikud toetavad haiglat aktsiakapitali suurendamisega. See on olnud igati loogiline ja mõistlik otsus," lausus Mand.

Valesti tehtud vallandamiste eest maksis haigla kümneid tuhandeid

Eesti Ekspress kirjutas ka, et Järvamaa haigla mitmed töötajad on pöördunud töövaidluskomisjoni eri probleemidega ja komisjon on töötajate süüdistustega nõustunud. Praegu on haigla olukorras, kus peab maksma kokku 85 000 eurot ebaseaduslikult vallandatud töötajatele. Viimase aasta jooksul on töötajad teinud kollektiivseid pöördumisi, et haigla juhtimisega ei ole kõik korras.

Mand lausus, et haigla nõukogu pole saanud ühtegi allkirjaga vormistatud pöördumist ja ka tema pole sellist saanud. "Haiglas on aegade jooksul olnud mõned töötajad, kes on kirjade ja pöördumistega küll pommitanud, aga nad ei soovi ka tänasel päeval avalikult oma nime ja isikuga esineda," lausus Mand.

"Mis puudutab töövaidluskomisjone, siis meil on olnud seal kolm arutelu. Üks nendest lõppes töövõtja kompromissettepanekuga, mis oli tegelikult seesama, mida haigla pakkus ka siis, kui oli selge, et peame töösuhte lõpetama. Teised kaks vaidlust, mis on seal maha peetud, on olnud seotud lihtsalt erinevate tõlgendustega töölt vabastamise kohta, aga kuna haiglal ei ole olnud eesmärki oma töötajaid, kellega enam töösuhe ei jätkanud, tõmmata kohtuvaidlustesse ja arutada neid kuskil veel kolmandates kohtades, siis me oleme need töövaidluskomisjoni poolt välja pakutud kompensatsioonid maksnud. Täna haiglas läheb elu ja töö edasi," rääkis Mand.

Küsimusele, kas ta on Järvamaa haiglat hästi juhtinud, vastas Mand, et peale personaliotsuseid on nad muutunud tööandjana Kesk-Eestis tervishoiutöötajatele heaks võimaluseks ja samuti toimetatakse eelarvega jätkusuutlikult.

Linnapea: olukord haiglas on rahuldav

Järvamaa haigla nõukogu esimees ja Paide meer Kaido Ivask ütles ERR-ile, et olukorda pole meedias õigesti kajastatud.

"Haigla on rahuldavas rahalises olukorras. Väide, et haigla on raskes olukorras, ei vasta tõele. Mis puudutab röntgeni soetamist, siis haiglas on kaks töötavat röntgenaparaati, kuid omanikud tahavad pakkuda paremat kvaliteeti ja on otsustanud aktsiate emiteerimisega panustada uue röntgenaparaadi soetamisse. Lisaks röntgenaparaadile toetavad kolm omavalitsust 54 000 euroga aastas perearstikeskust. Omavalitsused panustavad ka EMO kaasajastamisesse. Meie eesmärk on, et Kesk-Eestis oleks üldhaigla ja ööpäevaringne teenus," rääkis Ivask.

Töösuhteid kommenteerides ütles Ivask, et nõukogu liikmetele tundub, et töökliima on praegu hea. "Tõesti käis töövaidluskomisjonis kolm inimest. Need asjad on tänaseks lõpetatud ja on tulnud positiivsed otsused töötajate vaates, mis on positiivne. Arusaadav, et hüvitis tuleb inimesele maksta," lausus Ivask.

Ivask ütles, et tema ei oska öelda, kas Mand peaks tagasi astuma ja rõhutas, et töökliima haiglas on täiesti rahuldav.