Manchesteri sünagoogi juures sai rünnakus surma vähemalt kaks inimest

Suurbritannia võimud teatasid neljapäeval, et Manchesteri sünagoogi juures sai kaks inimest auto- ja noarünnakus surma. Politsei teatas, et kolm inimest on kriitilises seisundis.

Politsei sai väljakutse kell 9.31 (Eesti aja järgi kell 11.31). Korrakaitsjate sõnul sõitis auto rahva sekka ja üht meest pussitati. Hiljem teatasid võimud, et hukkus vähemalt kaks inimest.

Varem teatas Briti meedia, et rünnakus sai neli inimest vigastada. Kahtlusalust tulistati, kuid ei ole teada, kas ta sai ka surma.

Linnapea Andy Burnham ütles, et vahetu oht näib olevat möödas, siiski palus ta inimestel piirkonda vältida.

"See on tõsine intsident, kuid samal ajal võin ma kinnitada, et otsene oht näib olevat möödas ja politsei on sellega väga kiiresti tegelenud," ütles Burnham BBC-le.

Ajalehe The Telegraph andmetel käsitlevad võimud juhtunut terrorirünnakuna. Rünnak toimus Yom Kippuri päeval, mis on juudi kalendri kõige püham päev.