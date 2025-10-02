Reedel tõuseb elektri börsihind üheksa protsenti

Reedel on Eestis päeva keskmine elektri börsihind 124,49 eurot megavatt-tunnist. Kõige kõrgem on hind õhtul kella 18.45 ja 19.00 vahel, kui megavatt-tund maksab 689,99 eurot.

Kõige madalam hind on ööl vastu laupäeva, mil elektri börsihind langeb 8,88 eurole megavatt-tunnis.

Lätis ja Leedus on reedel keskmine elekter börsihind kõrgem kui Eestis - 141,78 eurot.

1. oktoobril läks päev-ette elektriturg üle 15-minutilisele kauplemisintervallile ehk Nord Pooli platvormil kuvatakse elektrihinda veerandtunni kaupa ning turuosalised saavad senise tunni asemel arvestada lühemate hinnaperioodidega.

Muutus, mida oli näha juba kolmapäevastes börsihindades, on kõige nähtavam börsipaketi kasutajatele, kelle elektriarvesti on vahetatud uue vastu, mis võimaldab tarbimist veerandtunni kaupa salvestada, ja kelle elektriarve hakkab vastavalt sellele kujunema 15-minutilise hinna alusel.

Üleminek tuleneb Euroopa Liidu elektrituru reeglitest, mis nõuavad täpsemat tootmise ja tarbimise arvestust. Lühem ajaintervall aitab paremini kajastada tegelikke muutusi nõudluses ja pakkumises ning vähendada kulusid, mis tekivad süsteemi tasakaalustamisel, märkis Eesti süsteemioperaator Elering.