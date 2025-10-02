X!

Mõned varasemalt rohket jõhvikasaaki pakkunud piirkonnad on tänavu peaaegu tühjad

Eesti
Jõhvikas
Jõhvikas Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Kuigi jõhvikaid leidub sellel aastal mitmetes soodes ning marjadki on hooajal ilusad ja suured, siis nii mõnigi muidu rohket jõhvikasaaki pakkunud piirkond on sellel hooajal vihma ja üleujutuste tõttu marjadest peaaegu tühi.

Emajõe-Suursoo Peipsipoolses osas on enamasti jõhvikatest maa punane. Sellel aastal oli Peipsi veetase kõrgem ja nii jäid ka jõhvikad vee alla.

"Väga palju on üleujutatud kohti ja see ei ole mitte soode taastamise pärast, vaid ka meil on rohkem sadanud. Jõhvikas kasvab siirdesoos äärealadel ja need on üleujutatud. Mul hea sõber läks Pärnumaal, kus suured üleujutused Reiu jõe ääres, oma tavapärasele jõhvikakohale ja ütles, et lihtsalt läbi ei saa," lausus jõhvikauurija Kristel Vilbaste.

Vilbaste sõnul võib mõningates soodes jõhvikasaak kasin olla ka seetõttu, et putukad vihmase ilmaga ei lennanud ja nii jäid jõhvikad tolmeldamata.

"Jõhvika õitsemise ajal, mis on juuni esimestel päevadel, olid väga vihmased päevad. Jõhvikas on putuktolmleja ja marjad ei viljastunud. Ahunapalu pidi täiesti tühi olema," selgitas Vilbaste.

Laeva soo on sellel aastal aga jõhvikaid täis ning Emajõe-Suursoostki on võimalik marju leida. Tuleb lihtsalt kaugemale kõndida.

"Ma arvan, et tegelikult väga palju seda tühja ala ei ole. Kaugemal on kohti küll ja veel, kus jõhvikat on. Natuke tuleb otsida. See aasta ei saa niimoodi, et lähen metsa ja varun, aga see otsimine ongi ju vahel tore," ütles Peipsi toidu eestvedaja Tauno Laasik.

Nii Laasiku kui ka Vilbaste sõnul Eesti inimene enam jõhvikat eriti palju ei tarbi ja veelgi vähemaks on jäänud nende korjajaid. Peipsiääres peetakse jõhvikal käimist aga oluliseks.

"See on olnud ajalooliselt siin ikka väga tähtis kohalikule kogukonnale sellise lisakopika või lisarahana. Tõsi küll, et neid inimesi jääb aasta-aastalt vähemaks, aga ma loodan, et see jõhvikate korjamise komme või traditsioon siin päris ära ei kao. Ikka leidub inimesi, kes korjavad ja turult saab linnainimene enda jõhvika kätte. Ei pea Kanada jõhvikat hakkama ostma veel," sõnas Laasik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:34

Trump pani Kariibi mere narkokaubitsejad terroristidega samale pulgale

21:31

Mõned varasemalt rohket jõhvikasaaki pakkunud piirkonnad on tänavu peaaegu tühjad

21:28

Reede tuleb kuiv ja päikseline

21:22

Poliitikute hinnangul on keeruline ennustada Tallinna valimistulemusi

21:20

Nursipalu harjutusväljalt kostuva müraga on kohalikud harjunud

21:19

ERR Ukrainas: sõjaväelased õpivad lahingutest ning modifitseerivad tehnikat

21:11

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

21:01

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

20:54

Pariis: Hamas peab nõustuma alistumisega Trumpi kava alusel

20:35

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:34

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

10:33

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

13:07

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

07:08

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

01.10

Sõja 1316. päev: Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

01.10

"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

14:42

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:11

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

20:35

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

19:41

Infantino: jalgpall ei lahenda konflikte, kuid kannab rahu ja ühtsuse sõnumit

19:05

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

loe: kultuur

18:50

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

18:45

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

18:28

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu Uuendatud

15:11

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

loe: eeter

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

12:05

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

11:56

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

18:40

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

18:35

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

18:35

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

18:35

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

16:20

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

15:25

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

15:25

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

12:40

Ilusad sügisilmad kestavad

12:25

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

12:20

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo