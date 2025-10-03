Parempoolsed pöördusid valimisdebatti mittepääsemise pärast kohtusse

Parlamendiväline erakond Parempoolsed pöördus halduskohtusse, sest nende erakonna esindaja Vahur Kraft ei saa võimalust osaleda ETV Tartu valimisdebatis. ERR-i päevakajasaadete toimetuse juht Peep Kala Parempoolsete kohtusse pöördumist põhjendatuks ei pea.

Parempoolsed taotlevad kohtult, et ERR-i otsus tühistataks ning erakonna Tartu linnapeakandidaadil Vahur Kraftil oleks võimalus osaleda 7. oktoobril Tartule keskenduvas debatis. Samuti palutakse kohaldada esialgset õiguskaitset, et peatada ERR-i keeldumise kehtivus enne saate toimumist.

"Rahvusringhäälingu seadus sätestab selgelt, et poliitilise tasakaalu tagamiseks tuleb kõigile valimistel osalevatele kandidaatidele anda võrdsed võimalused. Valimiskünnist ületava erakonna avalikust väitlusest kõrvale jätmine ja samal ajal ühiskondliku kandepinnata nimekirjade esindajate eetrisse lubamine on seaduse rikkumine ja valijate õiguste eiramine," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Valimiste teledebattide eest vastutava ERR-i päevakajasaadete toimetuse juht Peep Kala ütles, et Parempoolsete kohtusse pöördumist ei pea ta kuidagi põhjendatuks, sest ETV on on täitnud kehtivaid reegleid.

"ETV valimisdebattidesse kutsume erakondade esindajad vastavalt ERR-i nõukogu poolt kinnitatud valimiste kajastamise korrale. Selles on sätestatud, et teledebattides osaleb kuni kaheksa väitlejat vastavalt erakonna valimisnimekirja pikkusele ja programmi terviklikkusele. Tartu linnas seadsid Parempoolsed üles 21 kandidaati, mis on vähem, kui üheksal teisel erakonnal ja valimisliidul, kellest kõigil on avaldatud ka valimisprogrammid. Just see on põhjus, miks Parempoolsed Tartu debatti ei kvalifitseerunud," selgitas Kala.

Samas said Parempoolsed kutse Pärnu debatti ja saavad kutse Tallinna debatti, kuhu jällegi mõned teised erakonnad ja valimisliidud ei kvalifitseerunud.

"Juhin siinkohal tähelepanu ka sellele, kuidas põhjendavad Parempoolsed kohtusse pöördumist. Nimelt väidavad nad, et rahvusringhääling on keelanud nende esindaja osalemise 7. oktoobri saates. See ei vasta tõele – Parempoolsed ei saanud kutset saatesse. Kutse mittesaamise ja keelamise vahel on siiski põhimõtteline erinevus," sõnas Kala.