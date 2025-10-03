X!

Parempoolsed pöördusid valimisdebatti mittepääsemise pärast kohtusse

Eesti
Parempoolsete kampaaniakaubik Tartus
Parempoolsete kampaaniakaubik Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Parlamendiväline erakond Parempoolsed pöördus halduskohtusse, sest nende erakonna esindaja Vahur Kraft ei saa võimalust osaleda ETV Tartu valimisdebatis. ERR-i päevakajasaadete toimetuse juht Peep Kala Parempoolsete kohtusse pöördumist põhjendatuks ei pea.

Parempoolsed taotlevad kohtult, et ERR-i otsus tühistataks ning erakonna Tartu linnapeakandidaadil Vahur Kraftil oleks võimalus osaleda 7. oktoobril Tartule keskenduvas debatis. Samuti palutakse kohaldada esialgset õiguskaitset, et peatada ERR-i keeldumise kehtivus enne saate toimumist.

"Rahvusringhäälingu seadus sätestab selgelt, et poliitilise tasakaalu tagamiseks tuleb kõigile valimistel osalevatele kandidaatidele anda võrdsed võimalused. Valimiskünnist ületava erakonna avalikust väitlusest kõrvale jätmine ja samal ajal ühiskondliku kandepinnata nimekirjade esindajate eetrisse lubamine on seaduse rikkumine ja valijate õiguste eiramine," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Valimiste teledebattide eest vastutava ERR-i päevakajasaadete toimetuse juht Peep Kala ütles, et Parempoolsete kohtusse pöördumist ei pea ta kuidagi põhjendatuks, sest ETV on on täitnud kehtivaid reegleid.

"ETV valimisdebattidesse kutsume erakondade esindajad vastavalt ERR-i nõukogu poolt kinnitatud valimiste kajastamise korrale. Selles on sätestatud, et teledebattides osaleb kuni kaheksa väitlejat vastavalt erakonna valimisnimekirja pikkusele ja programmi terviklikkusele. Tartu linnas seadsid Parempoolsed üles 21 kandidaati, mis on vähem, kui üheksal teisel erakonnal ja valimisliidul, kellest kõigil on avaldatud ka valimisprogrammid. Just see on põhjus, miks Parempoolsed Tartu debatti ei kvalifitseerunud," selgitas Kala.

Samas said Parempoolsed kutse Pärnu debatti ja saavad kutse Tallinna debatti, kuhu jällegi mõned teised erakonnad ja valimisliidud ei kvalifitseerunud.

"Juhin siinkohal tähelepanu ka sellele, kuidas põhjendavad Parempoolsed kohtusse pöördumist. Nimelt väidavad nad, et rahvusringhääling on keelanud nende esindaja osalemise 7. oktoobri saates. See ei vasta tõele – Parempoolsed ei saanud kutset saatesse. Kutse mittesaamise ja keelamise vahel on siiski põhimõtteline erinevus," sõnas Kala.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:31

Uuralites asuvas keemiatehases toimusid plahvatused Uuendatud

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

12:07

Parempoolsed pöördusid valimisdebatti mittepääsemise pärast kohtusse

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:45

Kandidaatide nimede põhjal tõuseb Keskerakonna ja langeb Parempoolsete toetus

11:36

Plaan lubada oma nime muutmist automaatselt jõudis riigikogusse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

12:31

Uuralites asuvas keemiatehases toimusid plahvatused Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

02.10

Tallinnas algavad oktoobris Kristiine tunnelite rajamistööd

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:20

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas spordipsühholoog sportlast aitab?

loe: kultuur

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

10:27

Aarne Soro: võtsin nooremana kõike liiga isiklikult

loe: eeter

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

08:40

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriini lahendas rekordarv inimesi

02.10

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

Raadiouudised

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

09:50

Utilitas elektrifitseerib oma kaugküttevõrku

09:45

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (03.10.2025 09:00:00)

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

02.10

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

02.10

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

02.10

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

02.10

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo