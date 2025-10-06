X!

Ministeerium lubaks politseil viibimiskeeldu kohaldada ka väiksema ohuga

Eesti
Siseministeeriumi hoone.
Siseministeeriumi hoone. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Siseministeerium esitas kooskõlastamiseks korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tekib politseile võimalus kohaldada avalikus kohas viibimise keeldu ka mitte kõrgendatud ohu korral.

Eelnõu kohaselt on võimalik kehtestada viibimiskeeld suurema rahvahulga kogunemise puhul, kui on alust arvata, et seal võib tekkida märkimisväärne avaliku korra rikkumine, isegi kui tegemist ei ole veel kõrgendatud ohuga.

Kavandatavad muudatused laiendavad politsei võimalusi ennetavalt tegutseda ja paindlikumalt reageerida erinevatele ohuolukordadele. Uue "olulise ohu" kategooria lisamine võimaldab politseil sekkuda ka olukordades, kus oht ei ole veel kõrgendatud, kuid tagajärjed avalikule korrale võivad olla tõsised.

See tähendab, et viibimiskeeldu saab rakendada ennetava meetmena, et hoida ära potentsiaalseid korrarikkumisi rahvakogunemistel, tagades seeläbi paremini avalikku turvalisust.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et eelnõu peamine eesmärk on aidata perevägivalla ohvreid, sealhulgas lapsi, vägivallaringist väljuda ning tagada neile parim kaitse ja turvatunne. Selle tagamiseks on kavas muuta ohutaset, millega on viibimiskeeldu võimalik rakendada.

Lisaks, kuna suur osa perevägivalla juhtumitest leiab aset nädalavahetustel, võimaldab viibimiskeelu kohaldamise tähtaja pikendamine seniselt 12 tunnilt 72 tunnile tagada ohvrile parema juurdepääsu sotsiaalteenustele, sealhulgas psühholoogilisele ja sotsiaalsele nõustamisele, ennekõike kontaktnõustamise näol.

"Kavandatavad muudatused võimaldavad politseil sekkuda senisest varem olukorras, kus on teavet isiku kavatsusest pöörduda perevägivalla ohvri elukoha juurde, kuigi vahetu rünnakuoht pole veel ilmne," märgitakse eelnõus.

"Muudatused tugevdavad seeläbi ennetavat turvatunnet ja võimaldavad paindlikumalt reageerida erineva iseloomuga ohustsenaariumidele," seisab eelnõu seletuskirjas.

Viibimiskeelu kehtestamiseks on korrakaitseseaduse kohaselt kuus võimalikku alust: isiku elu või tervist ähvardava vahetu ohu korral isiku enda või teise isiku elu ja tervise kaitseks, ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks, kaitstava isiku või valvatava objekti ohutuse tagamiseks, süüteomenetluse läbiviimise tagamiseks või riikliku järelevalve meetme kohaldamise tagamiseks.

Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et eelnõu ei ole seotud valitsuse tegevusprogrammiga ega muu menetluses oleva eelnõuga.

Samas märgitakse, et eelnõu on kooskõlas "Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" programmiga "Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine", mille eesmärk on tagada, et "Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas. Parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi".

Eelnõuga kavandatud muudatus on välja toodud eraldi tegevusena lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskavas aastateks 2024–2027, mille on allkirjastanud siseministeerium, sotsiaalministeerium, justiits- ja digiministeerium ning haridus- ja teadusministeerium.

Politsei on ka varem üritanud samasugust viibimiskeelu kohaldamise praktikat rakendada erinevate meeleavalduste puhul, näiteks 2023. aastal Tartus plaanitud palestiinlaste toetusmeelavalduse puhul.

9. novembril laekus politseile avaliku koosoleku registreerimise teade, mille kohaselt plaaniti 18. novembril korraldada Tartu raekoja platsil rahumeelset ja rahvusvahelisele õigusele viitava infoga avalikku kogunemist.

Tartu politseijaoskond kaalutles otsuse tegemist, kuid jõudis seisukohale, et ei antud luba avalikku koosolekut korraldada, sest koosolekule võivad ilmuda ka teised kodanikud plakatitega, mis võivad sisaldada agressiooni õigustamist. Detsembri algul sai kogunemine politsei loal siiski toimuda.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

11:02

Merkeli väitel põhjustas Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungi Ukrainale Uuendatud

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:31

Ministeerium lubaks politseil viibimiskeeldu kohaldada ka väiksema ohuga

10:27

Oleg Ossinovski eelarvedefitsiidist: riik kustutab tulekahju bensiiniga

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

09:49

Otse kell 11.30: kui suur on Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise risk?

09:47

Leedu hakkab uuest aastast nõudma teenindajatelt leedu keele oskust

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

08:33

Ukraina õhurünnak jättis Belgorodis elektrita 40 000 inimest Uuendatud

05.10

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

05.10

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva

05.10

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

05.10

Neeme Väli: kui Ukraina saab Tomahawki raketid, aitab see nende võidule kaasa

05.10

Trump andis loa 300 rahvuskaardi sõduri saatmiseks Chicagosse

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

loe: kultuur

09:11

Sinijärve raamatusoovitused: Raivo Mänd pakub rahumeelset vaadet inimese olemusse

09:06

Galerii: Tartus toimus teine Tartu illustratsioonifestival TIF

08:59

Keeleminutid. Kas tehisarul on liiga hea mälu?

08:58

Keelesäuts. Oodata on ulailma

loe: eeter

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

08:37

Vaata uuesti: Isabella Runge esituses kõlas "Guisganderie"

08:37

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas Alberto Ginastera kitarrisonaat

08:37

Vaata uuesti: Havryil Sydoryki esituses kõlas Prokofjevi Skertso op. 12

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (06.10.2025 09:00:00)

05.10

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

05.10

Saaremaal kandideerivad esinumbritena uued näod

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo