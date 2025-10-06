X!

Riskihinnang: suurim rahapesu oht on seotud hasartmängude korraldajatega

Majandus
Ministeeriumite ühishoone
Ministeeriumite ühishoone Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Kaughasartmängu kasutajate mitmekordse kasvuga on hasartmängukorraldajad muutunud viimaste aastatega suurimaks rahapesu ohuks, leiab siseriiklik rahapesu riskihinnang.

Kuigi rahapesu üldine ohtude ja haavatavuse tase pole viimasel viiel aastal oluliselt muutunud ning on endiselt keskmine, on suurimad rahapesu ohud ja haavatavused nüüd seotud Eesti tegevuslubadega hasartmängukorraldajatega, märkis riskihinnangu koostanud rahandusministeerium. Eelmises riskihinnangu, mis avaldati viis aastat tagasi, järgi olid suurimad ohud seotud virtuaalvääringu teenuse pakkujatega.

Hasartmängusektorisse tõi suure muutuse 2020. aastal alanud Covidi pandeemia ning selle ajaga on mitmekordistunud kaughasartmängude kasutajate arv Eestis, ütles rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juht Rainer Osanik. Probleemsed ongi eelkõige hasartmängude ettevõtted, kes pole otseselt Eestiga seotud, ning neil on olnud probleeme nii Eesti kui ka rahvusvaheliste regulatsioonide järgmisega, lisas Osanik.

Osaniku sõnul ei tasu näpuga näidata kogu hasartmängusektori poole, sest ettevõtetel, kes Eestis kohapeal tegutsevad, pole taolist riskihüpet täheldatud. Üks osa hasartmängude ohuhinnangu tõstmisel on ka uue metoodika kasutuselevõtul, lisas ta.

Näiteks pole kaughasartmängude puhul aru saada, kust on pärit raha, millega mängitakse ning kas see isik, kes on end sisse loginud, ka ise tegelikult mängib, ütles Osanik.

Osa riigikogu koalitsioonisaadikud on samal ajal koostanud seaduseelnõu, mis muu hulgas alandaks hasartmängumaksu. Eelnõu algatajate, kelle seas on Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsiooni saadikud, sõnul muudaks see Eesti atraktiivsemaks hasartmängukeskkonnaks ja suurendaks seeläbi ka maksulaekumist.

Rahandusminister Jürgen Ligi nimetas esmaspäeval riskihinnangu esitlusel seda uueks poliitiliseks riskiks. Ligi sõnul on ta "valitsusi, poliitikuid ja seltsimehi" hoiatanud, et mingeid soodustusi ei tohiks hasartmänguettevõtetele teha, sest see tähendaks riskide akumuleerumist.

Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi märkis samas, et sama eelnõu teine osa keskendub sellele, et tugevdada järelevalvet kaughasartmängupakkujate üle ning näiteks karmistataks tingimusi hasartmängulubade uutele taotlejatele.

Rahapesu teenuse pakkumine kasvanud

Esmaspäeval esitletud siseriiklik riskihinnang rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise kohta (aastatel 2020 kuni 2024) ütles, et rahapesu ohutase Eestis on püsinud viimasel viiel aastal keskmisel tasemel. Peamiselt on rahapesu nendel aastatel seisnenud välisriikidest saadud kuritegeliku tulu liikumises läbi Eesti finantssüsteemi, märkis Liivamägi.

Kasvanud on rahapesu kui teenuse pakkumine, kus kuritegelikud võrgustikud kasutavad vahendajaid ja teenusepakkujaid raha päritolu varjamiseks.

Kuigi ohutase on üldiselt keskmine, siis sektorite kaupa on see siiski erinev. Kõrgema ohutasemega sektorid on näiteks krediidiasutused ehk pangad, virtuaalvääringu teenusepakkujad, äriühingu teenuse pakkujad ja juba nimetatud hasartmängukorraldajad.

Eraldi märgiti ära ka Eesti e-residentsuse programm, mis ise küll uusi rahapesu riske ei tekita, kuid võib muuta õigusrikkumised lihtsamaks ja odavamaks, eriti koosmõjud e-teenustega.

Riikliku rahapesu tõkestamise süsteemi haavatavuse tase on samuti keskmine, märkis riskihinnang, tuues nõrkustena välja, et Eestis puuduvad rahapesule spetsialiseerunud kohtunikud, mis pikendab kohtumenetluste kestust. Samuti on kohtutes kõrge tõendamiskoormis, probleeme esineb ka rahvusvahelises koostöös ning varade arestimise ja konfiskeerimise õiguslik raamistik vajab ajakohastamist.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

14:12

Külli Taro: kui tahame tõhusamat riigijuhtimist, tuleb muuta mõõdupuud

14:01

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

13:57

Läti ehitab Iecavasse Rail Balticu kontorihoone

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

13:42

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

13:39

ETV2 toob vaatajate ette viis dokumentaali Pärnu filmifestivali tänavusest kavast

13:37

Kultuuri kodu | Helena Tulve muusika on nagu kraadiklaasist välja voolanud elavhõbe

13:31

Eksperdid selgitavad: miks haruldaste haiguste ravimid maksavad miljoneid

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:04

Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

11:02

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

05.10

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

05.10

Neeme Väli: kui Ukraina saab Tomahawki raketid, aitab see nende võidule kaasa

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

05.10

ERR Ukrainas: Lvivi piirkond sai Venemaa öises õhurünnakus rängalt kannatada

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

13:18

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

12:51

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

12:21

Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

loe: kultuur

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

14:01

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

13:42

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

13:39

ETV2 toob vaatajate ette viis dokumentaali Pärnu filmifestivali tänavusest kavast

loe: eeter

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:58

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

12:56

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

11:25

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

09:20

Raadiouudised (06.10.2025 09:00:00)

05.10

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

05.10

Saaremaal kandideerivad esinumbritena uued näod

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo