Otse kell 10: riigieelarve esimene lugemine riigikogus

Riigikogu teisipäevase istungi päevakorras on tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu esimene lugemine. Kell 10 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Valitsuse algatatud 2026. aasta riigieelarve seaduse eelnõu kohaselt on 2026. aasta riigieelarve kogumaht on 20,9 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 18,6 miljardit ja kulude maht ca 19,6 miljardit eurot. Investeeringud ulatuvad 1,3 miljardi euroni.

Kavandatav valitsussektori defitsiit on 4,5 protsenti SKP-st. Eelarvepuudujäägi märkimisväärse süvenemise tõttu kasvab järgmise aasta võlakoormus 1,7 miljardi euro võrra 25,9 protsendini SKP-st. Võrreldes 2025. aasta eelarvega kasvavad tulud 843 miljoni euro võrra ehk 4,7 protsenti. Kulude kogumaht kasvab aastaga 1,15 miljardit eurot ehk 6,3 protsenti. Investeeringute kogumaht kasvab aastaga 32 protsenti ehk 305 miljoni euro võrra.

Valitsus toob suurima kulukasvuna välja kaitsekulutuste tõusu viiele protsendile SKP-st, milleks kulub järgmisel aastal lisaks 844,5 miljonit eurot.

Eelnõu kohaselt vähenevad riigi tulud järgmisel aastal 780 miljonit eurot, mis tuleneb ühtse 700 euro suuruse tulumaksuvabastuse kehtestamisest ja plaanitud kaheprotsendipunktilise tulumaksutõusu ärajätmisest. Eesti maksukoormus langeb 36,6 protsendilt 35,2 protsendile.

Koos maksumuudatustega tõuseb õpetajate keskmise palga teenijate netotulu 319 euro võrra kuus ehk 3828 euro võrra aastas. Samades valdkondades rakenduvad aga ka varasemad tegevuskulude kärped – haridus-, sise- ja kultuuriministeeriumi kogukärbe ulatub 2026. aastal 94 miljoni euroni, millest haridus- ja teadusministeerium lisab eelarverevisjoni kaudu veel 18 miljonit eurot. Siseministeeriumi valitsemisalas eraldatakse 2026. aastal palgatõusudeks 28,9 miljonit eurot, mis võimaldab eesliinil töötavatele päästjatele, politseinikele, päästekorraldajatele ja sisekaitseakadeemia õppejõududele pea 10 protsenti palgatõusu.

Keskmine pension kasvab prognoosi järgi 5,4 protsenti, eelarves on selleks 210 miljonit eurot.

Mootorsõidukimaksu soodustus laste järgi ja alates 2026. aastast rakenduv 8-9-kohaliste  M-kategooria sõidukite maksustamine sarnaselt N-kategooriaga vähendab kogutava mootorsõidukimaksu summat 14 miljonit eurot.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

