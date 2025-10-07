Kreekasse saabunud Thunbergi tervitas rõõmustav rahvahulk

Palestiinat toetav rahvahulk tervitas esmaspäevalAteena lennujaamas Rootsi aktivisti Greta Thunbergi, kui ta saabus sinna oma kaaskonnaga, kelle Iisraeli merevägi oli Gazasse abi viima suundunud laevadelt maha võtnud ja riigist välja saatnud.

Iisrael teatas, et saatis esmaspäeval maalt välja 171 aktivisti, sealhulgas Thunbergi. Nendega kokku on seni riigist välja saadetud kokku 341 inimest 479-st, kes peeti kinni Gaza mereblokaadi murdmist üritanud aktivistide laevade hõivamisel.

Kreeka välisministeerium teatas, et esmaspäeval saabus Ateenasse lennuga 161 aktivisti, sealhulgas 22-aastane Thunberg. Nende hulgas oli 27 kreeklast ja ligi 20 teise riigi kodanikke.

"Lubage mul öelda väga selgelt: toimub genotsiid," ütles Thunberg Ateena lennujaamas rahvahulgale, viidates Iisraeli sõjalisele tegevusele Gazas.

"Meie rahvusvahelised struktuurid on palestiinlased reetnud. Nad ei suuda ära hoida isegi kõige hullemate sõjakuritegude toimumist," ütles ta. "Meie eesmärk globaalse Sumudi flotilliga oli sekkuda olukorda, kus meie valitsused ei täitnud oma seadusjärgseid kohustusi."

Aktivistid üritasid Gazasse jõuda kümnete laevadega, et tuua abi ja juhtida tähelepanu Gaza olukorrale, kus enamik 2,2 miljonist elanikust on Iisraeli sõjategevuse tõttu oma kodudest lahkuma sunnitud ja kus ÜRO sõnul on laialt levinud toidupuudus ja isegi nälg.

Iisrael, kes lükkab ümber süüdistused Gazas genotsiidi läbiviimises ja väidab, et teated näljast seal on liialdatud, pidas juba teise sarnase flotilli kinni kui Hamasi kasuks suunatud reklaamitrikki. Iisraeli merevägi pidas Thunbergi merel kinni ka juunis, kui too sarnase katse käigus üritas blokaadist läbi tungida.

Väited väärkohtlemisest

Varem ütlesid flotillis sõitnud Šveitsi ja Hispaania aktivistid, et Iisraeli vägede kinnipidamise ajal sattusid nad ebainimlike tingimuste ohvriks.

Iisraeli välisministeerium tegi avalduse, millele olid lisatud Thunbergi fotod lennujaamas, öeldes, et kõigi osalejate seaduslikke õigusi on austatud ja ainus vägivald oli seotud aktivistiga, kes hammustas Iisraeli Ketzioti vanglas naissoost meedikut.

Üheksast koju saabunud šveitslasest flotilli liikmest mõned väitsid, et Iisrael neil ei võimaldanud neile und, nad pidid kannatama vee- ja toidupuudust ning mõned ka peksmist, löömist ja puuri lukustamist, teatas neid esindav rühmitus avalduses.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja lükkas süüdistused ümber.

Ka Hispaania aktivistid väitsid pühapäeva hilisõhtul pärast Hispaaniasse saabudes väärkohtlemist Iisraeli julgeolekujõudude poolt.

"Nad peksid meid, lohistasid mööda maad, sidusid silmad kinni, sidusid meie käed ja jalad kinni, panid meid puuridesse ja solvasid meid," ütles advokaat Rafael Borrego ajakirjanikele Madridi lennujaamas.

Rootsi aktivistid ütlesid laupäeval, et Thunbergi tõugati ja sunniti kinnipidamise ajal kandma Iisraeli lippu, teised aga väitsid, et neilt võeti ära puhas toit ja vesi ning konfiskeeriti ravimid ja isiklikud asjad.

Pärast Ateenasse saabumist ütles Thunberg, et ta võib rääkida väga-väga pikalt väärkohtlemisest ja ahistamisest vangistuses, aga see pole kõige tähtsam. "Siin juhtus see, et Iisrael, jätkates oma genotsiidi ja massihävitustöö süvendamist ja eskaleerimist genotsiidse eesmärgiga, püüdes meie silme all hävitada terve elanikkonna, terve riigi, rikkus taas rahvusvahelist õigust, takistades humanitaarabi jõudmist Gazasse, samal ajal kui inimesi näljutatakse," rääkis Thunberg.

Iisraeli välisministeerium on kirjeldanud laialt levinud teateid kinnipeetavate väärkohtlemisest pärast flotilli kinnipidamist kui täielikke valesid.

Pressiesindaja ütles nädalavahetusel Reutersile, et kõigile kinnipeetavatele anti juurdepääs veele, toidule ja tualettruumidele, lisades: "Neile ei keelatud juurdepääsu õigusnõustajale ja kõiki nende seaduslikke õigusi kaitsti täielikult".

Pühapäeval külastas Šveitsi saatkonna esindaja Tel Avivis kümmet Šveitsi kodanikku ja ütles, et kõik on olusid arvestades suhteliselt hea tervise juures.

Endine Barcelona linnapea Ada Colau, kes oli samuti flotillil, ütles, et väärkohtlemist küll toimus, aga see polnud midagi võrreldes sellega, mida Palestiina rahvas iga päev kannatab.