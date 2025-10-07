X!

Prantsuse ekspeaminister soovitas Macronil presidendi kohalt tagasi astuda

Välismaa
Prantsusmaa endine peaminister Edouard Philippe
Prantsusmaa endine peaminister Edouard Philippe Autor/allikas: SCANPIX/AFP/THOMAS SAMSON
Välismaa

Prantsusmaal süveneb poliitiline kriis ja ekspeaminister Edouard Philippe ütles, et president Emmanuel Macron peaks enne ametiaja lõppu tagasi astuma. Philippe oli varem Macroni liitlane ning ta oli Prantsuse peaminister aastatel 2017-2020.

"Ma ei ole kohese ja brutaalse tagasiastumise poolt, aga president peab initsiatiivi haarama," ütles Philippe. 

Philippe rääkis, et tema endine ülemus peaks teatama, et kui Prantsusmaa on järgmise aasta eelarve vastu võtnud, siis ta korraldab ennetähtaegsed presidendivalimised. See samm võimaldaks riigis teha korralikku presidendikampaaniat, vahendas Politico

Philippe on juba teatanud, et kavatseb osaleda järgmistel presidendivalimistel. Küsitlused näitavad, et ta võib pääseda teise vooru ning seisaks seal silmitsi parempopulistide kandidaadiga. 

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et kui Macron peaks kohe tagasi astuma, siis tuleks 20-35 päeva jooksul korraldada uued presidendivalimised. Tema ametlik ametiaeg lõpeb 2027. aasta esimesel poolel. 

Üks asjaga kursis olev tsentristlik poliitik ütles, et Philippe'ile avaldatakse tema koduparteist üha suuremat survet. Mitmed Philippe'i liitlased leiavad, et ta peaks praegust hetke ära kasutama, et end Macronist distantseerida. 

Philippe'i sõnavõtt on viimane märk sellest, et Macroni tsentristlikud liitlased põgenevad uppuvalt laevalt. Prantsusmaa parlament on killustunud, esmaspäeval lagunes Sébastien Lecornu valitsus ja riiki tabas järjekordne poliitiline kriis.

Ka endine peaminister Gabriel Attali ütles hiljuti, et "ei mõista enam" presidendi otsuseid. Attali on olnud Macroni lähedane liitlane ning juhib praegu presidendi erakonda.

Macron on seni vastu seisnud üleskutsetele korraldada uued parlamendivalimised ning on välistanud tagasiastumise enne oma ametiaja lõppu 2027. aastal.

Esmaspäeval tagasi astunud Lecornu alustas aga teisipäeval uut katset toimiva valitsuskoalitsiooni leidmiseks. Tal on kavas kohtuda kõigi erakondade juhtide ning parlamendi mõlema koja esimeestega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

