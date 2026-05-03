X!

Prantsusmaa presidendivalimiste eel pole selget favoriiti

Välismaa
Prantsusmaa 2027. aasta presidendivalimised selgitavad, kes pärast Emmanuel Macroni (vasakul seljaga) asub Élysée paleesse.
Prantsusmaa 2027. aasta presidendivalimised selgitavad, kes pärast Emmanuel Macroni (vasakul seljaga) asub Élysée paleesse. Autor/allikas: SCANPIX / Jeanne Accorsini/SIPA
Välismaa

Prantsusmaal on juba enne ametliku valimiskampaania algust selge, et 2027. aasta kevadel toimuvad presidendivalimised kujunevad poliitiliselt keeruliseks. Selget favoriiti pole aga tekkinud.

Prantsusmaa presidendivalimised toimuvad järgmise aasta aprillis ja mais, kuid kõik erakonnad on oma tähelepanu ja strateegiad juba sinnapoole suunanud. Kindel on ainult üks, järgmine president ei saa olla praegune president Emmanuel Macron, sest põhiseadus lubab vaid kahte järjestikust ametiaega. Niisiis proovivad erinevad leerid välja pakkuda uusi tugevaid kandidaate.

Paremäärmuslaste seas sõltub palju sellest, kas Marine Le Pen saab valimistel osaleda. Talle määratud kandideerimiskeeld Euroopa Liidu raha kuritarvitamise eest on edasi kaevatud. Le Pen on korduvalt jõudnud presidendivalimiste teise vooru ning on üks tuntumaid nimesid Prantsuse poliitikas. Kui keeld jääb kehtima, võib tema asemel kandideerida partei juht Jordan Bardella, kelle tugevuseks peetakse tema noorust ja värskust. Samuti on tema toetajanumbrid üsna kõrged.

Presidendi toetajate seas on esile tõusnud mitu võimalikku kandidaati. Endist peaministrit Édouard Philippe peetakse kogenud ja stabiilseks valikuks ning ta on valijate seas püsivalt populaarne. Endine peaminister Gabriel Attal esindab nooremat põlvkonda ning on viimasel ajal püüdnud end praegusest presidendist distantseerida. Võimaliku kandidaadina on nimetatud ka justiitsminister Gérald Darmanin, kellel on karmimad seisukohad näiteks rändepoliitikas.

Vasakpoolsel tiival on olukord vastupidine. Kandidaate on palju, kuid ühtsust napib. Mitmed erakonnad soovivad leida ühise kandidaadi, kuid pole kindel, kas see õnnestub. Prantsusmaal võivad presidendivalimistel samast poliitilisest leerist kandideerida ka mitu inimest ning ühise kandidaadi leidmine on pigem kokkuleppe küsimus, mitte kohustus. Vasakpoolsete seas on François Ruffin, kes alustas kampaaniat ja soovib osaleda võimalikel eelvalimistel, ning roheliste liider Marine Tondelier, kes püüab end positsioneerida vasakpoolsete ühendajana. Aruteludes on kõlanud ka endise presidendi François Hollande'i võimalik naasmine poliitikasse, kes võiks rõhuda kogemusele ja stabiilsusele.

Äärmuslikumast vasakleerist võib taas kandideerida Jean-Luc Mélenchon, kes on varem korduvalt presidendiks pürginud ja on üks tuntumaid vasakpoliitikuid Prantsusmaal. Ta ütles 1. mai meeleavaldusel Pariisis, et on järgmise aasta valimisteks valmis ning võib oma kandidatuuri lähiajal ametlikult välja kuulutada.

Parempoolsete vabariiklastes kandidaat on juba välja kuulutatud. Selleks on Bruno Retailleau, kes esindab partei konservatiivsemat suunda. Samal ajal arutatakse ka võimalikku koostööd paremäärmuslastega, mis võiks tähendada olulist nihet Prantsusmaa poliitikas.

Seega on Prantsusmaal valimisvõitlus sisuliselt alanud, kuid täpsete kandidaatide selgumiseni läheb veel aega.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:37

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

13:34

Prantsusmaa presidendivalimiste eel pole selget favoriiti

13:09

Esiklast ootav Kadri Voorand: tuleb ennast usaldada ja enda vastu hell olla

13:08

Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

12:55

Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

12:27

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse Uuendatud

12:26

Välisministeeriumil on uutele saatkondadele ruumide leidmine veel pooleli

12:21

Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

12:12

Keelesäuts. Vampiirihooldusest toidumürani

11:46

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused said avapaugu: pidureid polegi vaja!

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:27

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse Uuendatud

10:25

Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

08:19

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

07:58

Politsei hoiatab Tallinnas Haaberstis liikuva karu eest

02.05

FT: USA hoiatas Euroopat relvatarnete viibimise eest

02.05

Ministeerium pani hauaplatside kasutust reguleeriva seaduse eelnõu kalevi alla

02.05

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

02.05

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

02.05

USA viib Saksamaalt välja 5000 sõdurit peale Merzi Iraani sõja kriitikat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:37

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

12:55

Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

12:21

Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

11:46

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused said avapaugu: pidureid polegi vaja!

loe: kultuur

12:12

Keelesäuts. Vampiirihooldusest toidumürani

09:45

LUULETUS | Jan Kausi, Indrek Koffi ja Raido Mürgi "Rahvusringhääling"

08:19

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

02.05

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

loe: eeter

13:09

Esiklast ootav Kadri Voorand: tuleb ennast usaldada ja enda vastu hell olla

09:27

ETV2 tähistab teemaõhtuga Silvi Vraidi sünniaastapäeva

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

02.05

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

Raadiouudised

02.05

Saaremaal suurenes kuritegude hulk aastaga ligi 25%

02.05

Mitu kuud kestnud põud mõjutab suviteraviljade idanemist

02.05

Päevakaja (02.05.2026 18:00:00)

02.05

Ilmateenistus lubab tänaseks päikest, homseks vihma

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo