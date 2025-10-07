Noorte seas populaarset Viljandi kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

Viljandi kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus, mida soodustab hariduslike erivajadustega õpilaste osakaalu pidev suurenemine. Süveneva ruumipuuduse leevendamiseks saatis kool haridus- ja teadusministeeriumile palvekirja, et see aitaks koolile kuuluva Vana-Võidu mõisahäärberi ära remontida.

Viljandi Kutseõppekeskuses on 843 õpilast, neist 409 esimesel kursusel. Kooli direktor Tarmo Loodus ütles, et viimasel kolmel aastal on esitatud 700 sisseastumisavaldust, kuid koolikohti on poole vähem.

"Kasvanud on väljastpoolt Viljandi maakonda õpilaste arv. See on toonud kaasa selle, et ei ole piisavalt kohti õpilaskodudes. Teiselt poolt, kuna õpilaste hulgas on järjest rohkem neid, kes on õppimises abivajajad ehk siis see tähendab meile väiksemaid gruppe, rohkem klassiruume ja me ei ole selleks valmis," sõnas Loodus.

Looduse sõnul kasvab ruumikitsikus järgmisel sügisel veelgi, sest haridusreformi tulemusel jõuavad kohustuslikus korras kooli ka need noored, kes tegelikult koolis käia ja õppida ei soovi.

"Nende koolis olemine, koolis hoidmine ja nende õpetamine on kindlasti üks suur väljakutse, aga see tähendab ka jälle seda, et tulevad väikesed õpigrupid. See tähendab seda, et meil peab olema sotsiaalpedagooge ja muid õpetajaid, kes neid järele aitavad ja selle kõik ära teevad," lausus direktor.

Looduse sõnul aitaks ruumikitsikust leevendada - kui ministeerium täidaks kümne aasta taguse lubaduse - Vana-Võidu mõisahäärberi korda tegemine, mille remonti on kool omal jõul juba alustanud.

"Saaks viia üle meie IT-erialad ja saaks juurde õppeklasse. Vabaneks õpilaskodu alt IT-ruumid ja sinna saaks juurde ehitada õpilaskohti ühiselamule. Kui see ära teha, siis me saaksime juba järgmisel sügisel kindlasti hakkama," ütles direktor.

2015. aastal valminud Vana-Võidu koolihoonete ümberehitamist või laiendamist Loodus ei poolda, sest juba mõne aasta pärast jõuavad kooli väikese sündide arvuga aastakäigu noored, kes suuremaid maja ei vaja.