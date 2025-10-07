Taani plaanib keelata alla 15-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise

Peaminister Mette Frederiksen ei täpsustanud, millised platvormid keelu alla lähevad või kuidas see praktikas välja hakkab nägema.

Küll aga peab eelnõus olema kirjas võimalus, mis annaks vanematele loa lubada oma lapsel kasutada sotsiaalmeediat alates 13. eluaastast.

"Mobiiltelefon ja sotsiaalmeedia röövivad meie lastelt lapsepõlve," ütles Frederiksen parlamendile, põhjendades, et 60 protsenti 11-19-aastastest Taani lastest eelistab sõpradega aja veetmise asemel kodus olla.

Laste sotsiaalmeediakasutuse piiramise poole on usinalt püüelnud ka Austraalia. Läinud aasta lõpus võttis sealne parlament vastu sotsiaalmeedia keelu alla 16-aastastele, kuigi endiselt pole peaaegu mingeid üksikasju selle kohta, kuidas meedet jõustatakse.

Austraalia keelu alla kuuluvad sellised platvormid nagu Facebook, Snapchat, Tiktok ja YouTube.

Juunis tegi Kreeka ettepaneku kehtestada Euroopa Liidus "digitaalse täisealisuse vanus", mis tähendab, et lapsed ei saaks ilma vanemliku nõusolekuta sotsiaalmeediale ligi.