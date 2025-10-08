X!

Ossinovski: ministeeriumite sihtasutustes on kokkutõmbamise ruumi

Foto: Siim Lõvi /ERR
Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles saates "Otse uudistemajast", et kui ministeeriumitest on aastate jooksul palju ametnikke vähendatud, siis ministeeriumite sihtasutustes ja hallatavates asutustes on kindlasti veel koondamisruumi.

Ossinovski tõi näite, et riigiametites on palju bürokraatiat.

"Kui meil räägitakse siin suurest võitlusest bürokraatiaga, siis ka Tallinna linn puutub kokku riigi bürokraatiaga. Kui me koondasime Tallinna haiglad üheks aktsiaseltsiks, AS Tallinna haiglaks, et tekiks ühtne organisatsioon ja me saaksime tsentraliseerida IT, personalitöö, investeeringute juhtimise ja nii edasi, sealt tuleb tegelikult ka reaalselt kokkuhoidu, siis küsisime konkurentsiametilt, ega me ei pea ju ometi koondumist teadet esitama, sest need haiglad kuuluvad kõik linna konkurentsi, aga selle peale öeldi meile ei, me peame ikkagi algatama menetluse. Algatati menetlus, menetleti mitu kuud ja siis öeldi jah, tõepoolest koondumist ei ole. Aga aga see oli ju kellegi reaalselt kellegi töötunnid," kirjeldas Ossinovski.

Nendes ministeeriumites, kus Ossinovski on olnud tööl, ta ministeeriumi tasemel koondamisevõimalust pigem ei näe.

"Ma ei julge kõikide ministeeriumite osas seda öelda, aga tõsi on see, et mõnest funktsioonist on mõistlik ka loobuda. Kõike kogu aeg tegema ei pea ja kindlasti on võimalik vaadata siiski üle ka ka protsesside efektiivistamine. Võib-olla päris kõiki õigusakte ei pea kõik ministeeriumid kooskõlastama pikkade viieleheküljeliste kirjadega, sest see on ju kõikide tegelikult töötunnid," lausus Ossinovski.

"Ja kui me võtame bürokraatia, mis on suunatud just nimelt erinevatele ettevõtetele, siis ma arvan, et seda bürokraatiat ei ole ülemääraselt, aga mõnes teises sektoris, nagu näiteks põllumajanduse sektoris, onseda ikkagi väga palju," lausus Ossinovski.

Tallinna linnapeaks saades koondas Ossinovski 1200 ametnikust neljandiku.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Anvar Samost

Allikas: "Otse uudistemajast"

