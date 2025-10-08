X!

Kohus peatas keskkonnaameti eriloa karude küttimiseks viies piirkonnas

Karu. Pilt on illustreeriv.
Karu. Pilt on illustreeriv. Autor/allikas: ERR
Tallinna halduskohus võttis kolmapäeval menetlusse MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebuse ning peatas esialgse õiguskaitse korras keskkonnaameti 3. oktoobri korralduse, millega lubati pruunkaru küttimist viies kahjustuspiirkonnas.

Esialgse õiguskaitse rahuldamist on võimalik edasi kaevata 15 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtusse.

Keskkonnaamet lubas oma 3. oktoobri korralduses "Pruunkaru küttimise lubamine uluki tekitatud kahjustuse vältimiseks" küttida Kuusalu, Alutaguse, Lüganuse, Türi ja Elva valla kahjustuspiirkondadest ühe karu, kokku viis karu.

Kohus leidis, et ühe juhusliku isendi küttimine kahjustuspiirkonnas ei ole kahju ennetamisel tõhus meede ning esmalt tuleks hinnata ja rakendada rahuldavaid alternatiive (nt elektrikarjused, peletus, teavitustöö).

Ühtlasi märkis kohus, et korraldusest ei nähtu, et oleks tuvastatud konkreetsed probleemsed isendid või et seatud tingimused tagaksid just nende tabamise.

Kohtumäärus on jõustumata.

MTÜ Eesti Suurkiskjad, mille eestvedaja on Eleri Lopp, on ka varem esitanud vaidlustusi nii hundi- kui karujahi suhtes.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

