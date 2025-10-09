X!

Kultuuriministeerium plaanib anda välja vähem elutöö- ja aastapreemiaid

Eesti
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kultuuriministeerium kavandab riigi kultuuripreemiate ja -stipendiumide seaduse muudatust, mille järgi sõltuks iga-aastaste elutöö- ja aastapreemiate arv ministeeriumi eelarvest. Uue korra järgi antaks igal aastal välja kuni kolm elutööpreemiat ja kuni viis aastapreemiat.

"Eelnõu järgi ei muudeta preemiate maksimaalset arvu, kuid tehakse nende määramine paindlikumaks. Praegu on sõnastus selline, et see ei jäta otsustamisel paindlikkust ega võimalda läheneda juhtumipõhiselt," ütles ministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar ERR-ile.

"Kuna kultuuriminister kinnitab kultuuriministeeriumi eelarve, otsustab ta ka igal aastal, mitu elutöö- ja aastapreemiat välja antakse, võttes arvesse nii preemiate suurust kui ka eelarve vahendeid. Edaspidi saab välja anda kuni kolm elutööpreemiat ja kuni viis aastapreemiat," selgitas Alliksaar.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et alates 2012. aastast on elutööpreemia suurus olnud 64 000 eurot ning aastapreemia suurus 9600 eurot, kuid need suurused ei ole õiguslikult määratud.

"Õiguslikult on siiski selgem, kui preemiate suurused on määratud õigusaktiga. Kohane on selleks ministri tasandi õigusakt ehk kultuuriministri kui valdkonna eest vastutava ministri määrus. Preemiate suurusi ei ole kavas muuta ning neid hoitakse eelnevate aastatega samal tasemel," kirjutavad eelnõu autorid.

Eelnõu mõjusid hinnates märkisid autorid, et muudatusega võib väheneda võimalus väljapaistva loomingulise tegevusega silma paistnud loovisikuid premeerida.

"See võib kaasa tuua negatiivset tagasisidet valdkonnas tegutsejatelt. Samas, preemia määramine ei ole riigi kohustus, vaid tunnustus ning puudub subjektiivne õigus selle saamiseks. Muudatusega preemiate olulisus ja tähendus ei vähene," seisab seletuskirjas.

Samuti kaotatakse seadusemuudatusega kultuuri- ja spordistipendiumid.

Toimetaja: Mari Peegel

