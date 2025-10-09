Riigiteede teehoiukavasse lisatakse Tiksoja sild ja Keila ümbersõit

Taristuminister Kuldar Leis ütles, et aastate 2026 kuni 2028 teehoiukavasse lisatakse Tiksoja silla rajamine ja Keila lõunapoolne ümbersõit.

Koostatavasse järgmise kolme aasta teehoiukavasse lisatakse suurematest objektidest Tiksoja silla ja ümberkaudse liikluslahenduse rajamine. Leis ütles, et see objekt oli pikalt teehoiukavas sees, võeti viimastel aastatel välja, kuid nüüd pannakse jälle tagasi.

See tähendab, et kuivõrd Tiksoja silla eelprojekt on juba peaaegu valmis, läheb põhiprojekti koostamiseks kaks aastat ning ehitus võiks alata 2028. aastal, ütles Leis. Maksma läheb see 60 kuni 70 miljonit eurot.

Teise suurema objektina pannakse teehoiukavasse samuti pikalt räägitud Keila linna lõunapoolne ümbersõit. Selle rajamine läheb maksma umbes 10 miljonit eurot ning ehitus peaks toimuma 2027. ja 2028. aastal.

2022. aastal valminud eelprojekti järgi hakkab Keila lõunapoolne ümbersõit ühendama Keila-Ääsmäe teed Tallinna ringteega. Planeeritud tee kulgeb ümber Keila Jõepargi, projekti kuuluvad Keila jõge ületav sild ja viadukt üle raudtee. Keila lõunapoolne ümbersõit tuleb 2,2 kilomeetrit pikk ning 1+1 sõidurajaga. Eelprojekti järgi ehitatakse välja kolm uut ringristmikku.

Ümbersõidu näol on tegu juurdepääsuteega Keila tööstusaladele.

Teehoiukavasse lisatakse raha ka kruusateede mustkatte alla viimiseks: igal järgneval kolmel aastal antakse selle tarbeks 11 kuni 12 miljonit eurot. Kilomeetrites tähendab see, et aastas saab mustkatte alla viia umbes 100 kilomeetrit teid, ütles Leis.