Saksamaa ei toeta EL-i plaani jälgida privaatseid netivestluseid

Hubig väljendas vastuseisu Euroopa Liidu Nõukogu eelnõule, mida tuntakse ka "vestluskontrolli" nime all. Eelnõu eesmärk on takistada laste seksuaalset väärkohtlemist kujutava materjali levikut, kuid kriitikute sõnul õõnestavad valitud meetmed eurooplaste põhiõigusi ja loovad uusi turvariske.

"Põhjuseta vestluskontroll peab õigusriigis olema tabu," ütles Saksa justiitsminister Stefanie Hubig. Ta rõhutas, et isiklik suhtlus ei tohiks kunagi olla üldise jälgimise all, ning riik ei tohiks sundida sõnumirakendusi massiliselt sõnumeid läbi vaatama.

"Saksamaa ei nõustu selliste ettepanekutega EL-i tasandil," lisas Hubig.

SPD fraktsiooni parlamendijuht Dirk Wiese kinnitas samuti, et plaan ei tule tema partei jaoks kõne allagi.

Ka konservatiivist parlamendiliige Jens Spahn rõhutas, et konservatiivid (CDU/CSU) on vestluste jälgimise vastu. "See oleks nagu avada ennetavalt kõiki kirju ja kontrollida, kas neis on midagi keelatut. See ei ole võimalik ning me ei luba seda," märkis ta.

Neljapäeva õhtul arutavad EL-i liikmesriikide suursaadikud ettepanekut. Kui kokkulepe sünnib, võivad ministrid selle üle hääletada järgmise nädala alguses. Kuid rahvarohkete riikide, nagu Saksamaa, hääled omavad suurt kaalu ja on seetõttu otsustava tähtsusega. Viimastel nädalatel on olnud ebaselge, millise positsiooni Saksamaa föderaalvalitsus antud küsimuses võtab.

Kui EL-i ministrid ei eelnõu üle järgmisel nädalal ei hääleta, siis järgmine kohtumine on planeeritud detsembriks.

Euroopa Liit on seaduse üle arutanud kolm aastat, kuid pole kompromissi leidnud.

Sõnumirakenduste operaatorid ja andmekaitse eest seisjad on samuti kavatsust teravalt kritiseerinud.